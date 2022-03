Faltan 24 días para la consulta de Revocación de Mandato, pero los seguidores de López Obrador saben que cada día se complica más llegar a la meta.

Nadie tiene dudas de cuál será el resultado, desde hoy ya lo sabemos. Sea por filia o fobia, la mayoría pedirá que AMLO se quede a seguir regalando el dinero en becas o a rendir cuentas por sus múltiples fallas como gobernante.

El riesgo y la urgencia de los morenistas es alcanzar 40 por ciento de la participación de las personas inscritas en el padrón electoral, cifra que cada vez se ve más y más lejana.

En Puebla los lopezobradoristas apuestan a que al menos un millón 900 mil poblanos dejen sus casas el domingo 10 de abril y se sumen al ególatra llamado de AMLO.

Voces dentro de los mismos morenistas aseguran que si no se cumplen las metas, el Presidente se podría molestar con más de uno porque no se supo operar, ya que el dinero que se envió disfrazado de apoyo a jóvenes, madres solteras y personas de la tercera edad, no se reflejará en las urnas.

En el caso específico de Puebla algunos operadores tuvieron que desviar dinero de su proyecto político para meterlo en la Consulta Popular, así que se gastaron hasta las quincenas de sus trabajadores en la pinta de bardas.

Sin embargo por más optimistas que sean, al parecer en Puebla sólo se contará con un millón de voces, la mitad del millón 900 mil votos que representa al 40 por ciento del padrón electoral. La misma situación se estima en el resto de los estados.

En algunos como Colima, Zacatecas, Sinaloa y Michoacán, la participación podría ser incluso menor, al tratarse de entidades donde prácticamente el crimen organizado tiene sitiados a los votantes.

A los promotores de AMLO les faltó medir que una consulta popular no causa el mismo interés entre los ciudadanos como las elecciones para presidentes municipales, gobernador o presidente de la República y menos si quienes tienen que salir a votar son los mismos que están resintiendo la inseguridad, inflación e incumplimiento de las promesas.

Es tanta la desesperación de los morenistas por incentivar a los votantes que ya están acercándose a la oposición para pedirle al PRI, al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano y a otros instituto políticos que llamen a sus seguidores a votar.

La petición no está siendo bien recibida y difícilmente los antagónicos se sumarán al nuevo capricho presidencial.

Las cuentas no salen en Palacio

Con los “otros datos” que tiene el inquilino del Palacio Nacional, su apuesta es que la consulta popular le arroje entre 22 y 25 millones de votos a favor y unos 16 millones en contra, para levantarse como el gran ganador de la contienda.

El problema en estos momentos es conseguir los votos en contra ya que los opositores simplemente no quieren ir a las urnas el Domingo de Ramos.

Si Andrés Manuel llega a la cifra de 20 millones de votos, el mensaje será directo: la tercera parte del electorado de 2018 ya le dio la espalda.

Y eso sí podría generarle más de una pesadilla aunque no lo quiera reconocer.