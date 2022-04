Personalmente me causa mucha incertidumbre quién estará a cargo de los próximos festejos taurinos en la feria de Puebla 2022. A principios de la semana pasada, salieron en los diferentes medios de comunicación los tres carteles.

La Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital del gobierno del estado, citó para el viernes 8 de abril una rueda de prensa en compañía de los diestros a presentarse en el Centro Expositor. Sin decir absolutamente nada, esta reunión fue cancelada. Entre chismes, se decía que la rueda de prensa se llevaba a cabo el 12 de abril, sin embargo, esto quedó en un simple rumor.

Foto: Cortesía

Lo que sí es completamente cierto, es que la empresa del Senador Pedro Haces no tiene ya nada que ver con nuestro Relicario. Todo parece una completa incógnita sobre la cuestión de ¿Quién se encargará de los festejos taurinos en la venidera feria poblana?

Ya la fiesta brava en México no se sostiene sola; se necesita realizar una buena campaña publicitaria para meter a la gente al tendido; todo parece indicar que al gobierno del estado y la empresa no le interesa esta parte. No se ha iniciado ni siquiera promoción de los festejos y la gente no se ha enterado.

Me surge una gran duda…. Generalmente lo que empieza mal, termina mal. Creo que hay un serio conflicto en la organización de la feria. Los taurinos en Puebla y en los estados vecinos nos hemos enterado de los tres festejos a celebrarse e incluso mencionan que los boletos están a la venta.

Me queda claro que a la supuesta empresa no le interesa la fiesta brava y menos en Puebla. Personalmente presagio un gran fracaso y honestamente quisiera equivocarme. La gente quiere que se hagan bien las cosas y con seriedad. Un ejemplo claro es la peña taurina “Puebla es Taurina” quienes mencionan su compromiso de apoyar a cualquier empresa que haga fiesta en Puebla.

Los carteles anunciados son los siguientes:

5 de mayo: Antonio Ferrera, El Payo y Calita con bureles de La Estancia.

7 de mayo: El Cejas, Sergio Flores y El Galo con reses de Arturo Gilio.

14 de mayo: Corrida de rejones con Jorge Hernández Gárate y Fauro Aloi en compañía de los forcados potosinos y de Puebla con 4 toros de Rancho Seco.

En fin... lejos de darme gusto, esto me genera preocupación ya que esto, podría ser un fuerte golpe en contra de la fiesta brava en Puebla.