A Irene Olea Torres, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros se le comenzó a complicar el gobierno. Primero 5 de los 11 regidores de su Cabildo le acusaron por presuntos actos de corrupción.

Después le cuestionaron porqué la iluminación navideña costó 10 veces más en diciembre de 2021 que los 200 mil pesos erogados un año antes, en 2020.

Y ahora la mujer que pidió licencia a su cargo como síndico para hacerse alcaldesa fue señalada por la obra de la colonia Lomas de Guadalupe y “los riesgos” que representa.

¿Habrá Irene Olea olvidado los principios de la 4T: no robar, no mentir, no traicionar? (AJFL)

Cuco Rivas vuelve con su oportunismo al COBAEP

En el Colegio de Bachilleres, el oportunista exlíder sindical, Refugio Rivas Corona, quiere madrugar al actual dirigente Moisés Guerrero.

Resulta que mandó a su incondicional Ángel Martínez Nolasco a conformar un nuevo sindicato.

Y los cargos están a la orden del día ya que los primeros en llegar a la convocatoria de esta misma semana serán premiados con cargos en el COBAEP y en la dirigencia que él encabezará.

Así la docencia poblana. (SVC)

Se armó la de Dios en Cuautlancingo

Una fuerte bronca religiosa se armó en la parroquia principal de Cuautlancingo y es que un grupo de choque con personas ebrias irrumpieron de forma violenta la misa dominical.

Ahora se quedará sin celebraciones o misas, informó la arquidiócesis de Puebla.

Ya trascendió que un sacerdote o párroco acudirá a la Fiscalía a presentar denuncias. (JC)

Quieren paz en breve

Dicen los que saben que en los corrillos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ya circula una clara orden para aumentar la atención a ciertas colonias.

A pesar de que las últimas semanas no han sido tranquilas para sus habitantes, se espera que la violencia disminuya con diversos operativos.

¿Será? (JAM)