Al parecer el presidente Andrés Manuel ya se dio cuenta que sus actuales corcholatas no son lo suficientemente fuertes para afrontar la guerra que se avecina rumbo a 2024.

Ante el riesgo de que todos los misiles sigan apuntando en contra de su favorita, Claudia Sheinbaum, ayer soltó una nueva lista de presidenciables en donde incluyó, con un humor negro, a Hugo López Gatell, el responsable de la pésima gestión de la pandemia del Covid en México.

Además de enlistar entre sus corcholatas al hombre que carga sobre sus hombros miles de muertos por Covid, también sumó a Zoé Robledo, el responsable del IMSS y repitió nombres que ya había señalado como su paisano, Adán Augusto López Hernández.

Marcelo Ebrard, quien a su decir, “está haciendo un buen trabajo” y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, “a quien quiero mucho”, se llevaron el aplausómetro del inquilino del Palacio Nacional.

Lo que AMLO no quiso reconocer es que todos los nombres que ha enlistado están asociados a muerte, corrupción o falta de resultados.

Lo están por casos como la falta de medicamentos en el IMSS, las inundaciones en Tabasco, la tragedia de la línea 12 o por los miles de mexicanos que murieron por Covid ante la falta de una gestión adecuada de la pandemia.

¿Usted elegiría como presidente a una persona que carga sobre sus espaldas esos muertos?

La 4T comienza a apestar ante la montaña de fracasos acumulados, pero no lo diga muy alto, ya sabe que ellos tienen otros datos.

Gatell y su nueva puntada

Para justificar las necedades y caprichos de AMLO, el subsecretario Hugo López Gatell ha inventado desde frases como “la fuerza del presidente es moral, no de contagio” hasta cifras a modo para rechazar el uso obligatorio del cubrebocas en plena pandemia.

Y ya encarrilado, seguramente ayer no le costó ningún trabajo hacer una nueva pirueta para “apoyar” la necedad de López Obrador de traer médicos cubanos a México.

Y antes de que me acusen de xenofobia, les recuerdo lo que comenté en el programa de Destrozando la Noticia que se transmitió anoche por el canal TVin: no hay nada contra los nacidos en la isla, pero incluso esos médicos vendrán a trabajar en condiciones de esclavitud porque los honorarios que ganen no podrán cobrarlos, serán pagados a su gobierno, en Cuba.

Regresemos al tema, López Gatell aseguró que es necesario traer a especialistas extranjeros porque los médicos nacionales no quieren aceptar plazas fuera de las ciudades o capitales.

Ante semejante estupidez, residentes, médicos y activistas, ya se organizan para demostrarle que están dispuestos a cambiar de residencia, incluso a las comunidades más remotas, pero que simplemente no hay vacantes para ellos.

¿Cómo saldrá de esta nueva pirueta?