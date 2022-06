En broma o en serio, el gobernador Miguel Barbosa mencionó un nombre como posible candidato.

Se trata del director general de Tenencia de la Tierra, Lorenzo Martínez Benítez.

Durante su discurso en una entrega de títulos de propiedad, el mandatario se refirió - en broma – a que la gente debe negar dinero a cualquier funcionario para realizar el trámite. Fue entonces que salió el tema de la candidatura.

“Si se los pide Lorenzo Martínez Benítez, tampoco se lo den, porque él lo que quiere es ser diputado, lo vamos a apoyar, ¿sí o no? No, no es tu destape, es la entrega de títulos”, expresó. (GC)

Melitón, en picada

El proyecto político que vislumbraba Melitón Lozano Pérez viene en picada. Y es que el titular de la Secretaría de Educación Pública ya no cuenta con el respaldo del equipo político estatal.

Además, es una realidad que al interior de Morena no es bien visto.

A Lozano Pérez ya le empezaron a quitar alfiles que le hagan la campaña política, sobre todo en las CORDES donde ya le corrieron a los 19 titulares.

Y esto es sólo el principio. (SVC)

¿Y los trabajadores?

A pocos días de que inicien los cobros de los parquímetros en el Centro Histórico, aún hay incertidumbre en trabajadores que laboran en los distintos negocios del Zócalo, quienes ahora tendrán que pagar.

En su mayoría, como por ejemplo tiendas departamentales, están pidiendo apoyo a las empresas para el pago, pero se les ha negado.

La mayoría tendrá que aguantarse y sufrir una baja más a sus ya precarios sueldos. (JC)

La guerra de los rosarios

Nuevamente los grupos de ultraderecha se manifestarán, con rosarios en mano, para protestar por la prohibición de las llamadas Terapias de Conversión.

Se espera que el Frente por la Familia, pastores y grupos ligados a un sector del clero de la derecha lleguen a las afueras del Congreso este jueves para manifestarse.

Sesenta años después, estos grupos de ultraderecha siguen sin evolucionar. (FSN)