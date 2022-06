Sin duda alguna que el hecho de que en nuestro fútbol no exista descenso permite a muchos equipos trabajar con más tranquilidad sabiendo que lo peor que podría pasar sería el tener que pagar un dinero que equivale a la contratación de un jugador de buen nivel pero no más; al no perder la categoría, equipos como el Puebla de la franja se pueden dar el lujo de contratar jugadores de poco cartel sobre todo porque con los resultados de los últimos torneos han logrado mejorar su nivel porcentual de manera positiva y realmente son pocos los riesgos que se manejan en la actualidad.

Es por eso que al mantener al Larcamón aseguran que la escuadra se mantenga de manera competitiva en la liga pues saben que el argentino está acostumbrado a sacar agua de las piedras y de hacer rendir a jugadores de los que realmente se espera poco o nada.

Por eso las incorporaciones de Iván Moreno quien es poblano de nacimiento pero proviene del equipo Mazatlán donde mantuvo una regularidad durante el anterior torneo y del hijo del ‘Guamerú’ García llamado Luis Arcadio García, quien llega proveniente del Necaxa, a donde precisamente fue a dar el ex camotero y defensa central Juan Pablo Segovia, quien a su vez será cubierto por un jugador uruguayo Gastón Silva quien se desempeña en la defensa central así como la lateral izquierda y que tiene antecedentes de incumplimientos y demandas en otros equipos (entre ellos Pumas UNAM) ya que según se dice su mamá es quien lo representa, aunque se espera que a Puebla llegue a sumar a la causa camotera.

Además regresa a la escuadra un joven poblano con futuro quien después de estar año y medio en España, se vuelve a incorporar con mayor experiencia y se trata de Emiliano García Escudero, miembro de la familia de los dueños de Estrella Roja y quien poseé extraordinarias condiciones para trascender en el futbol profesional; ojalá las cosas se le den.

Dentro de los movimientos que comentamos, debemos reconocer que a pesar de algunas ofertas por jugadores importantes como Maxi Aráujo, Javier Salas, Israel Reyes y el mismo Aristeguieta, la directiva al parecer le está cumpliendo al DT Nicolás Larcamón al no desmantelarle el equipo, lo cual nos da la esperanza de que las cosas se mantengan por buen camino.

De los que salieron, Corral estaría regresando a Querétaro y Escoto se mantendría entrenando con el equipo pero al parecer ya sin posibilidades de mantenerse en el mismo, y de quien se maneja que podría no regresar o que estaría en veremos es el jugador Jordi Cortizo, quien también regresaría con el club dueño de su carta, aunque aún nada con respecto al Queretano se puede dar por oficial, pues al parecer sus indisciplinas no fueron del agrado del DT Nicolás Larcamón.

A modo de ser sinceros vemos a una escuadra camotera que no cuenta con refuerzos que de verdad vengan a marcar una diferencia, pero a diferencia de otras ocasiones, ahora sí se mantuvo a la base de la escuadra, la misma que deberá retomar el nivel, pues tampoco podemos olvidar que estos mismos jugadores, de los últimos doce partidos disputados el torneo pasado, solo lograron la victoria en uno de ellos por lo que será urgente que el buen fútbol que mostraron durante las primeras nueve jornadas del torneo anterior regrese al terreno de juego y los poblanos podamos seguir disfrutando de buenos resultados de nuestra escuadra.

Por lo pronto, el equipo partió el viernes pasado a Los Ángeles, California, donde realizarán sus entrenamientos de pretemporada y además sostendrán algunos partidos de preparación contra equipos como Morelia de la liga de expansión.

A su regreso se prepararán para iniciar torneo en Mazatlán frente a su hermano de empresa y posteriormente recibir en Puebla de manera consecutiva al Santos y al León en el Cuauhtémoc.

Veremos cómo se viene la cosa para la franja y si aún llegan otros refuerzos.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.