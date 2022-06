El 11 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la primera Ley Federal de Transparencia en México.

Incluso el gobernador Miguel Barbosa Huerta, cuando era diputado federal, fue uno de los artífices de dicha legislación en aquellos años.

De esta manera, en el mundo de la transparencia, el mandatario estatal es reconocido por especialistas por su trabajo en la materia, ya que desde aquellos años cuando era legislador se adelantó con una iniciativa antes que nadie.

Ahora, a dos décadas de distancia, México puede presumir que está catalogado por tener la mejor ley de transparencia en el mundo.

Afganistán, hasta hace unos años encabezaba la lista, pero por la llegada del Talibán, ya dejó de serlo.

Para que la legislación de transparencia fuera considerada la mejor en el mundo, de acuerdo con el Ranking Global del Derecho a la Información (The Right to Information Rating), pasaron muchos años.

Pero ese primer lugar es muy engañoso.

Y es simple verlo.

Países de primer mundo como Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Japón o Estados Unidos, no es que tengan malas leyes de transparencia, sino que simplemente no las necesitan.

El factor: los bajos índices de corrupción.

La lista que encabeza México, está conformada en sus primeros sitios por países con altos índices de corrupción, por lo que necesitan ajustar sus leyes de transparencia, para que la información de sus gobiernos lleguen a todos.

Y ni así se ha logrado combatir la corrupción, ya que solo es parte de un andamiaje que no se ha concluido.

Claro, que es bueno tener una excelente ley de transparencia, pero aún hay mucho por hacer, sobre todo porque las autoridades o sujetos obligados siempre están con el chip de evitar entregar la información.

Y la corrupción sigue.

Y peor aún, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende un retroceso, que esperemos no se haga.

De por sí seguimos en alto grado de corrupción, sin leyes así, las cosas estarían peor.

Barbosa y la ley de transparencia

En aquellos albores del siglo XXI, surgió el Grupo Oaxaca, donde especialistas y políticos vislumbraban leyes de transparencia en México, lo cual finalmente lograrían.

Cuando ya hubo mesas de negociaciones, por el Grupo Oaxaca los negociadores asignados fueron Jorge Islas, Salvador Nava y Juan Francisco Escobedo, con la presencia de varios observadores que podían hacer intervenciones.

A los diputados del PAN, los coordinaba Felipe Calderón, quien solía objetar casi todo, según testigos,

Pero en ese entonces existía ya en el Congreso, un antecedente de iniciativa de ley que mezclaba temas de datos personales con los de acceso a la información, adelantada a su tiempo.

Dicha iniciativa fue presentada por el entonces diputado Miguel Barbosa, cuando formaba parte de la bancada del PRD.

Entonces, se tuvo que negociar con el ahora gobernador para que se sumara a la propuesta del Grupo Oaxaca.

Por eso, en el discurso pronunciado por el mandatario estatal en la Conferencia Internacional de Comisionados de la Información organizada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), demostró con elocuencia que sabe y mucho en la materia.

Ahí reconoció que sin una buena organización de los archivos gubernamentales, no se avanzará.

Por eso se espera pronto que la Ley Estatal de Archivos llegue pronto a Puebla.

Tiempo al tiempo.