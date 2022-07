Después que el gobernador Miguel Barbosa anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) auditará al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), desde su creación hasta la fecha, muchos se pusieron a temblar.

Desde el extitular del organismo, Francisco Castillo Montemayor, hasta el actual director, Gustavo Gaytán. Dicen los que saben que a éste último, le salieron más gotas de sudor que a cualquiera de las tuberías con fuga de la empresa a la cual protege.

Lo único cierto es que la revisión sacará más que simples gotas. (JC)

Alcántara no coordina ni a su sombra

Dicen los que saben que Eduardo Alcántara, quien ostenta el cargo de coordinador de la bancada panista, fue regañado por sus compañeras el pasado viernes por no estar actuando como oposición. Luego entonces, en la ceremonia a Gilberto Bosques, se quiso redimir criticando al diplomático por su origen de izquierda.

Sacando a relucir su poco oficio como opositor, en su intervención no se refirió al gobernador por su nombre sino simplemente “titular del Ejecutivo”. La respuesta de Barbosa no se hizo esperar y le recordó que Bosques no era de izquierda.

Así, Alcántara se dio nuevamente cuenta que ni a sí mismo puede coordinar. (FSN)

Tepeaca tendrá una renovada Casa de Cortés

El gobierno estatal ya lanzó la licitación para rehabilitar la Casa de Cortés, en el municipio de Tepeaca, con la intención de instalar un Museo de sitio en ese lugar.

Los trabajos deberán iniciar el 9 de agosto y tendrán que estar concluidos, a más tardar, el 6 de diciembre de este año. Aunque el inmueble actual data del siglo XVIII, se dice que en la construcción original vivió Hernán Cortés.

Con esta obra, la casa ubicada en la cabecera municipal de Tepeaca dejará de estar abandonada y pasará a ser un punto turístico. (GGJ)

La pazguatez de Protección Civil

Es una realidad que la comunicación en la Dirección de Protección Civil no funciona. Y es que los informes de lluvias deben ser durante y después de los aguaceros, chubascos o simples lloviznas.

Suman dos ocasiones en las que el director de la dependencia, Gilberto González Labastida, comunica el parte al siguiente día.

Que alguien le avise que esa dirección debe trabajar en tiempo real. (JAM)

El cochinito de las Tecnológicas

Desde tiempos ancestrales, las universidades tecnológicas tenían un convenio con la Secretaría de Finanzas para, a través de dicha dependencia, recibir todos los cobros.

Sin embargo, algo cambió desde enero y comenzó la cobranza en las propias ventanillas de cada institución.

Por ejemplo, en el caso de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco se habla del cobro de un millón de pesos en lo que va del año.

¿Alguien puede explicar dónde está ese dinero? Ojalá que no vaya al cochinito electoral. (SVC)