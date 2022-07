La Sociedad Mexicana de Ingenieros (SMI), presidida por José Marcos Matus Pérez, me distingue este año con el Premio Nacional de Ingeniería 2022 a la Trayectoria Profesional. No forma parte de mis metas, pero agradezco y destaco que sea por aquello que solo es mi obligación al servir a los demás. Por eso, agradezco a mi familia, a quienes me han apoyado y dedico este reconocimiento a todos los mexicanos que me han dado el privilegio de servir.

Todo empezó en Tecomatlán, Puebla; siguió en el internado José Amarillas, Tlaxcala, la Secundaria Federal de Panotla, Tlaxcala, y la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) donde terminé la carrera de Ingeniero Agrónomo Zootecnista.

Recién egresado recibí la invitación de Roberto Domínguez Castellanos, para ser profesor de la Facultad de Zootecnia de la UACH en donde impartí 5 cursos a mil 200 estudiantes. Eso me llevó a la investigación agrícola para obtener conocimientos y práctica, así como carencias de un recién egresado.

Esta circunstancia me permitió crear la Línea Universitaria de Investigación sobre Semillas Forrajeras, establecer convenios con FIRA y CONACYT, dirigir las tesis profesionales de 108 pasantes de ingeniero agrónomo, adquirir autoridad moral entre la comunidad académica y participar en congresos internacionales en Francia, Cuba, México y Estados Unidos.

Una percepción de dificultad para explicarme con los estudiantes me llevó a escribir apuntes que les daba al término de cada capítulo o curso impartido, esperando que así reforzaran sus conocimientos. Así empecé a escribir libros. No fue una meta inicial sino una consecuencia que reconozco necesaria para seguir orientando a los demás.

Algunos libros escritos son Agua para el desarrollo, Guías básicas de asistencia técnica para el desarrollo rural, Manual básico sobre cultura del agua, Herbolaria mexicana, Cadenas productivas agroalimentarias del estado de Puebla, Manual básico sobre autoconsumo y seguridad alimentaria, y Manual básico de capacitación para beneficiarios de producción para el bienestar.

En el servicio hemos atendido a ganaderos de Tamuín, San Luis Potosí, a quienes llevamos el cultivo forrajero King Grass para la Huasteca; ganaderos de Tizimín, Yucatán, o de Castillo de Teayo, Veracruz, en capacitación sobre producción de forrajes. Ganaderos de Candelaria, Campeche, recibieron en 1997 capacitación para la producción de semillas de praderas. Hemos impulsado más de 250 innovaciones técnicas aprendiendo junto a los productores.

En la Investigación sobre opciones forrajeras para la ganadería, hemos trabajado en el Valle de México; la costa de Oaxaca y Valles Centrales; Tierra Caliente de Guerrero; Valle del Mezquital, Hidalgo; y Atlixco, Puebla. Varios proyectos de praderas y mejoramiento pecuario se han desarrollado en las mixtecas y el trópico seco mexicano, hasta la fecha.

El desarrollo académico y de investigación me llevó a ocupar la Dirección de la Carrera de Zootecnia, la Dirección General Académica y la Rectoría de la UACH. Allí, firmamos Convenios con la Universidad Nacional de Costa Rica, Nuevo México en State University y la Estación de Investigación “Indio Hatuey”, Matanzas, Cuba.

Por invitación de José Ramón Martel, ingresé a la administración pública como subdelegado de Desarrollo Rural del Departamento del Distrito Federal en Tláhuac, en donde impulsamos proyectos de riego, cultivo de nopal, acuacultura y recuperación de tierras salinas al cultivo; criamos peces en el Canal Revolución Tláhuac-Tlaltenco. Seguí con Gloria Brasdefer Hernández, y Alfredo de la Rosa Chávez me invitó como director de Desarrollo Agropecuario del Plan Lago Xochimilco.

Apoyé a Manuel Bartlett Díaz con el Proyecto para el Desarrollo de la Mixteca Poblana. Luego, Melquiades Morales Flores me apoyó ante Eduardo Robledo Rincón para ser delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria Puebla. Después fui secretario de Desarrollo Rural de Puebla y presidente Estatal de la Confederación Nacional Campesina.

En 2005 me dieron la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Rural y no ha habido, dicen muchos, desde entonces una mejor estrategia y presupuesto para el campo poblano. Posteriormente, Miguel Ángel Osorio Chong me apoyó ante Enrique Martínez y Martínez para ser delegado de SAGARPA Puebla y ante Roberto Ramírez de la Parra para ser director de CONAGUA Puebla.

En materia de cooperación técnica internacional hemos impulsado intercambios tecnológicos con la República de Chile para mejorar la productividad del nogal de castilla en la Sierra Nevada Poblana; con Colombia y China, apoyo al cultivo del bambú en la Sierra Nororiente y Norte; con España, el desarrollo de invernaderos; con la India, el manejo del agua, sequía y cuencas; y, con Cuba, la productividad de la caña de azúcar, papaya maradol, agricultura familiar y control biológico de plagas.

En materia política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) me dio la oportunidad de ser diputado federal al Congreso de la Unión en las LIX y LXI Legislaturas.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, me permitió ser candidato a Gobernador de Puebla en la elección extraordinaria en 2019 contra dos coaliciones políticas de 3 partidos cada una. Sin contar con el apoyo de algunos liderazgos ni de los presidentes municipales, porque apoyaron a MORENA, se obtuvieron 19 puntos de la votación total, cuando nadie daba ni siquiera 4 puntos al PRI. Derivado de estos resultados hubo reconocimiento y promesas de la dirigencia nacional, pero al final el CEN PRI en 2021 consideró que era suficiente con invitarme como candidato de relevo a la diputación federal para representar a la alianza Va Por México por el distrito de Acatlán, en la que entregamos 75 mil votos.

Mis servicios políticos siempre han sido leales, en tiempos fáciles y difíciles. Siempre por causas, no solo por cargos.

Actualmente, sigo trabajando en la prestación de servicios técnicos agroalimentarios, praderas y mejoramiento fenético pecuario, así como en la producción y comercialización de hortalizas.

Desde octubre de 2021, por invitación de María de Jesús Aguirre Maldonado e Ismael Hernández Deras, me desempeño como secretario técnico de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

¡Gracias SMI por este reconocimiento!

Como poblano, mi compromiso seguirá siendo trabajar y servir a los poblanos y a todos los mexicanos.