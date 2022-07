Nuevamente el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, fue mencionado como posible candidato, aunque en broma, por el gobernador Barbosa.

“De verdad tenemos un gran líder de la Salud en el estado, el líder de la Salud en el estado es el doctor José Antonio Martí… ¿y por qué se paran (de sus sillas)? ¿qué, lo van a apoyar de candidato o qué?.

Minutos después, en El Batán, Barbosa aprovechó el ánimo con el cual dio su discurso el secretario para candidatearlo.

“La fuerza de esa voz la quiero en campaña del señor secretario de Salud. No es cierto, no es cierto, no es ningún ‘destape’, estoy bromeando, vengo de buen humor”, justificó.

¿Entre broma y broma, la verdad se asoma? (GGJ)

Cuando le cortan las alas

El amparo –con número de expediente 725/2022– que el presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, solicitó ante el juez segundo de distrito penal y que le fue negado, lo pone en la palestra.

Dicho amparo, para el que debió otorgar una garantía económica, es contra cualquier orden de aprehensión, sin embargo, no le otorgaron la suspensión definitiva. Es decir, en caso de que esta orden de aprehensión existiera, la podrían ejecutar.

Lo que nos llevaría a dos supuestos escenarios: que al edil lo vinculen a proceso o que pueda seguirlo en libertad. ¿Alguien dijo preocupación? (SVC)

Tragedia en Huaquechula

Un accidente vial ocurrido la madrugada del domingo en la ciudad de Atlixco, dejó como saldo una joven muerta y un joven lesionado.

En el percance resultó involucrado un hijo de 21 años de edad del presidente municipal de Huaquechula, Raúl Marín Espinoza, quien arrolló a la pareja de motociclistas.

Esperemos que la ley se aplique y no haya tráfico de influencias. (JC)

Los malos manejos del PT

El Partido del Trabajo (PT), nuevamente, está en la mira. La sanción de 4.5 millones de pesos será inobjetable y el dinero afortunadamente irá al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, muestra que las viejas prácticas no han cambiado.

Y es que pocos entienden que el PT tenga tanto poder, pero también negocios.

Recordemos que el caso de los CENDIS está pendiente desde hace algunos años por cómo sus dirigentes, quienes tenían franquicias en sus manos, manejaban el presupuesto de manera discrecional. (FSN)