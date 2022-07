Mucho se habla de la crisis hídrica que enfrenta Nuevo León, pero poco se conoce de la dimensión de la sequía que amenaza a más de 15 estados del país.

De acuerdo con el Monitor de Sequia de México de la Comisión Nacional del Agua la sequia ya cubre mas del 80% del territorio nacional y solo el 19.98% se mantiene sin afectación.

Como sociedad no hemos sido capaces de generar conciencia de la importancia que tiene el líquido vital, mucho menos de promover una cultura de ahorro y cuidado del agua, los mexicanos no podemos ser omisos ante la gravísima crisis y escasez que azota a los neo leoneses, los memes y las risas no deben nublar nuestro juicio, tenemos que asimilar y entender que Nuevo León, no es un caso aislado y que en este momento 15 estados del país corren el mismo riesgo.

Citando nuevamente al Monitor de Sequia de México es importante señalar que el 26.77% del territorio nacional se encuentra anormalmente seco (D0); 28.55% con sequía moderada (D1); 20.48% con sequía severa (D2); 4.02% con sequía extrema (D3), y 0.20% con sequía excepcional (D4)

En cuanto a municipios se refiere 896 tienen sequía, 886 se encuentran anormalmente secos y 681 están sin afectación, es importante señalar que, a mayor crecimiento poblacional, mayor disminución en el recurso hídrico per cápita, nuestro país ronda los 138 millones de habitantes lo que sin duda ha aumentado la demanda de nuestro líquido vital.

Como ciudadanos tenemos que urgir a los 3 ordenes de gobierno a priorizar la inversión para desarrollar plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de desalinización, saneamiento y eliminación de residuos industriales en ríos y lagunas, incluso hacer recargas artificiales del acuífero con agua tratada de calidad, como las que se realizan en Estados Unidos, Australia, Alemania o Israel.

Si no entendemos que la indiferencia al dispendio indiscriminado del agua, aunado a la contaminación desproporcionada y a la falta de planeación urbana nos vamos a quedar sin agua.

¡PRIMERA LLAMADA!