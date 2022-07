Harta chamba y dos montones tienen por delante las autoridades de todos los niveles de gobierno después de la trágica explosión en una fábrica, allá por los rumbos de la junta auxiliar San Francisco Totimehuacan.

Y es que ahora sí no faltarán las manos pa’ no dejar cabos sueltos, por el estallido en las calderas de la fábrica Quratex, que de entrada ya tiene a cuestas a un poblano que ya no volverá a su cantón y una docena de chambeadores heridos.

Y todo por una fuga de gas que ocasionó tremendo madrazo, que se sintió varias cuadras a la redonda del kilómetro 8 de la carretera a Valsequillo.

Cómo no, si nomás bastó ver la cara de los vecinos de la zona, que sintieron que se les aparecía la Virgencita con todo y manto, después del mentado susto que vivieron. Y es que ese es el chingao problema que tienen las autoridades encima, pos no basta que las fábricas o empresas laboren sabroso de la puerta pa’fuera.

Nel, banda, tienen que aplicar la del ojo de halcón pa’ saber que ductos y tomas de agua o combustible funcionan a la de a Wilbur, como dicta el manual, pa’ evitar desgracias como ésta.

¿Se imaginan, mis carnales, que una omisión así hubiera cobrado más vidas, salido de control o expandido?

Es más, banda, pa’ no irnos por las ramas, a wiwi urge un plan de revisión en empresas y fábricas, que cheque el funcionamiento al tiro del gas, plantas de luz y hasta del agua o drenaje.

Ahí sí tienen que entrarle parejo Protección Civil, Bomberos y hasta las policías. Porque no todo cae en cancha de los gobiernos. Los empresarios deben soltar la marmaja pa’ las capacitaciones y dotar de seguridad a los valedores que se “rajan el lomo” de sol a sol.

Pos pa’ prueba un botón, no vaya a ser que luego los patrones se hagan los tíos Lolos, y no quieran pagar la feria por indemnizaciones pa’ medianamente salir del paso por culpa de una tragedia de este calibre.

Y ya que estamos encarrilados, ¿cuáles terminarán siendo las multas y penas que enfrentarán los dueños de Quratex?

Alguien tiene que hacerse responsable por la pérdida de una vida y que no se quede en otro carpetazo.

Que en la Fiscalía se ponga las pilas y los peritajes terminen de volada con las dudas, pos los deudos de la víctima exigen justicia y no están pa’ largas burocráticas y pasos de tortugas.