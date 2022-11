Un deterioro y destrucción más que durante el período del gobierno federal actual hemos atestiguado es el que sufre paulatinamente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Este documento de la mayor importancia porque es ahí donde podemos enterarnos de los cómo se propone gastar los recursos públicos, estableciendo su organización para la toma de decisiones encaminadas supuestamente al fomento del crecimiento del país en beneficio de todos los mexicanos y mexicanas, de todas las regiones del país, de todos los niveles sociales y de todas las edades.

8.3 billones de pesos es la cantidad para ser ejercida en el ejercicio fiscal 2023. Por ello analizar y enterarnos cómo se pretende gastar este nuestro dinero que aportamos al gobierno vía impuestos, derechos y aprovechamientos es necesario; más aún, cuando para su aprobación solo se requiere de una votación de la mayoría 50%+1 de los diputados y diputadas, ya que su discusión y aprobación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados (Artículo 74 Fracción IV de la CPEUM).

El Ejecutivo federal como cada año envió a la Cámara de Diputados en tiempo y forma la propuesta que contenía el proyecto de PEF para el año 2023. En este documento se observa de inicio una asignación inequitativa para las diversas instituciones.

Salud y Educación que debieran ser de alta prioridad derivado justo de la urgente atención y reajuste que requieren, después de los estragos que sufrieron durante la pandemia del Covid tienen reducciones.

En contraparte la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaria de la Marina y las únicas obras importantes de este sexenio se ven muy favorecidas con incrementos muy importantes.

Se observan también recortes en los presupuestos de diversas instituciones: en el Poder Judicial, en organismos autónomos como el INE, en el Instituto Nacional de Transparencia, en el Tribunal Electoral Política del Poder Judicial de la Federación, entre muchos otros.

Me detengo en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres” recordando el enorme esfuerzo de muchas mujeres legisladoras que pudieron conquistar su establecimiento en el año de 2008 con el objetivo de destinar recursos públicos etiquetados para atender las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres de manera diferenciada, para construir igualdad, para generar oportunidades, para atender desde su prevención y sancionar las violencias contra las mujeres, pero que también fuese un recurso público que pudiese transparentar su aplicación para hacer realidad lo que la normativa a favor de las mujeres obliga.

Este Anexo que se diseña o mejor dicho diseñaba de forma transversal es el que ha sufrido uno de los mayores deterioros, aunque a simple vista presenta incrementos.

Ahora, el gobierno federal actual incluye en este Anexo, los recursos públicos asignados a programas de política social que no necesariamente tienen como objetivo reducir las brechas de género, atender las causas de la desigualdad o erradicar violencias.

Tan solo la subvención que se otorga para las pensiones de las personas adultas mayores, no atiende a un enfoque de perspectiva de género, ya que las mujeres cuando llegamos a la vejez, no presentamos las mismas condiciones que los hombres, la mayoría sin seguridad social, con un deterioro mayor a su salud, realizando labores de cuidados, entre otras muchas y esa “ayuda económica” que el gobierno otorga no cubre esas condiciones. Y sí en este Anexo se reduce recursos destinados hacia programas de apoyo a las mujeres.

De ahí que las expertas plantean que es un presupuesto tramposo con “aumentos artificiales” porque tan solo este rubro -pensiones para adultos mayores- ocupa en el Anexo 13 el 55.26% del PEF2023.

El PEF2023 -declaran- se aprobará en esta semana y la instrucción para los diputados y diputadas federales a pesar de autonombrarse “legislatura de la paridad”, como lo fue también con la Ley de Ingresos 2023 y como ha sido en muchos otros casos, no considerarán las consecuencias negativas que acarrea a las mujeres el haber perdido el objetivo del Anexo 13 y votarán a favor como han instruido “sin moverle una sola coma”.

Por eso la causa de la democracia y todas estas regresiones nos atañen a todas/todos.

Por eso #YoDefiendoAlINE.