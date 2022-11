Con la novedad que al fin le cayó la voladora al mamarracho de quinta conocido como Juan Navarro Rodríguez, expresi municipal de Chalchicomula de Sesma, un verdadero “pájaro de cuenta” que deberá rendirle cuentas a Doña Justicia.

Y es que el Juancho Navarro tendrá que explicar una por una, todas las jaladas que hizo cuando se las daba de alcalducho facilón, bajo el amparo del poder y queriendo torcer la ley pa’ su lado.

Así como lo leen, mis valedores, pa’ su suerte no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, y así merito le pasó al esperar que el tiempo echara por tierra los señalamientos en su contra al pasarse de lanza en sus años de gobierno.

¿A poco creía el Juancho que la ley le iba a perdonar su gusto por la marmaja fácil, su verbo embaucador y todos los chances que tuvo pa’ llevarse al baile a cuanto carnal tuvo a expensas?

Nel, banda, y es que como su héroe de barrio se los adelantó, este fulano un chingo de veces fue denunciado desde el 2019, pos nomás no compraba 14.9 millones de morlacos, por la construcción de la Central de Abastos, con el número de expediente DGS “B” /1165/2019.

O por el presunto pago de hasta 500 mil varos en 2020 por cada bodega de la mentada Central, que habría exigido a los valedores comerciantes sin que fueran entregadas, como constó en la denuncia 212/2020/FECC/UI-A.

De ese tamaño todas las trácalas que se aventaba el Juancho, y más al creer que no lo tocarían ni con el pétalo de un soplamocos, pero no contaba con que se le acabaría el veinte de la peor manera.

Es más, banda, tanto así que ahora deberá responder por ejercicio indebido de funciones públicas, y hasta abuso de autoridad, como quien dice, por jugarle al Varguitas región cuatro.

Será la Fiscalía camotera la que deberá poner en su lugar al Juancho, y esperar que se integre toda la indagatoria de cabo a rabo, pero una cosa es cierta, por lo que cuenta mi chismoso policleto podría pasar una larga temporada a la sombra.

Habrá que estar bien pilas en el tema, pos se habla que un puñado de sus exregidores, también fueron llevados a la “casa grande”.

Lo que se viene, mis carnales.

Se mueve la baraja en el PRI.

Mucho revuelo ha causado entre la banda tricolor el destape de Lucero Saldaña, en su búsqueda por la gubernatura cemitera.

Se habla que la Lucerito podría ser un cuadro que le dé sabor a la contienda interna por la candidatura priísta, pos la topan como un perfil conciliador.

Y es que mientras se desenreda la madeja, habrá que irle midiendo el “agua a los camotes” pa’ ver si le alcanzan las canicas pa’ llegar a la hora de las definiciones.

Al menos ya se mueve la baraja. Sobres, banda, hasta la próxima.