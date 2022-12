La Universidad Mesoamericana (UMA), plantel Puebla, integró este fin de semana la Legión de Honor Corazón de Fénix, con la participación de 27 Doctores Honoris Causa que ha reconocido a través de su historia y que, actualmente, forman parte del Claustro Académico de dicha institución.

La Legión de Honor Corazón de Fénix, tiene como objetivo promover la participación e interacción coordinada de cada uno de los Doctores Honoris Causa con la comunidad académica, para beneficio de la educación y el fortalecimiento de la formación de profesionistas líderes más pertinentes para atender las necesidades del desarrollo nacional.

Esta innovadora iniciativa ha sido diseñada e impulsada por Salvador Calva Morales, Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con maestría en Docencia Universitaria y doctorado en Administración de Negocios; también Doctor Honoris Causa, por The England and Wales University de Londres, Inglaterra.

Es fundador y rector de los Sistemas Educativos Universidad Mesoamericana, creados desde hace 40 años, en los que se imparte bachillerato, 15 licenciaturas, maestrías y doctorados en sus campus de Puebla y Tehuacán, en el estado de Puebla; y en Cuernavaca, Cuautla y Tepoztlán, en el estado de Morelos.

La exposición de motivos para la creación de la Legión de Honor Corazón de Fénix UMA, se fundamentó en el estudio “Cadena de Valor, un cambio en el paradigma educativo”, elaborado por Fernando Romero Torres, Augusto Renato Pérez Mayo y Marisa del Rosario Estrada Carrillo, de la Universidad Mesoamericana, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Centro Universitario Villavicencio México, respectivamente.

En este estudio, con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2019, se destaca que 4 de cada 5 empleadores mexicanos tienen dificultades para cubrir las vacantes en los niveles donde requieren personal a nivel profesional.

La misma fuente señala que el 46 por ciento de los empleadores en México declaran una falta de competencias en los egresados de su sector y, el 83 por ciento de quienes contratan consideran que la educación y la formación de los solicitantes de empleo son inapropiadas. Finalmente, se resalta también que el 70 por ciento de los jóvenes tarda hasta 2 años para integrarse al sistema laboral, pero 14.5 por ciento no participan en este.

Marco Tulio Cicerón expresó hace siglos que, “No hay mejor regalo que se pueda dar a la República que la educación de nuestros jóvenes”, y Stephen R. Covey, autor de “El líder interior”, ha dicho que “solo tenemos una oportunidad de educar a nuestros jóvenes para un futuro que ninguno podemos predecir. ¿Qué estamos haciendo con esa oportunidad?”.

Con independencia de este u otros estudios y al margen de quienes son los responsables de la situación educativa, como ya se ha hecho costumbre cuestionar desde la narrativa oficial, me parece que en todo tiempo hay oportunidad de revisar lo realizado y encontrar áreas de mejora permanente.

Muchos problemas nacionales como la pobreza, el deterioro ambiental, la baja productividad, la inseguridad pública, la apropiación de espacios públicos, la falta de agua, los ríos sucios o la migración creciente, se han normalizado tanto que el día que eso ya no exista, nos vamos a sorprender. De hecho, hay quienes aseguran que postergar las soluciones a los problemas, muchas veces forma parte de estrategias políticas para seguir en el poder por el corto tiempo de los periodos gubernamentales.

Pero mientras tanto, tenemos una tarea pendiente en la educación. Aquí están los datos, los únicos datos que indican que estamos enseñando una cosa y se requiere otra. Hay una desvinculación entre el sector educativo y el sector productivo; también hay una gran ausencia de las necesidades de las familias dentro de los contenidos educativos, especialmente, las de las familias más pobres.

La familia es donde inicia la educación, pero muchos padres no fueron a la escuela, y si fueron, no recibieron la orientación mínima para empezar a educar a sus hijos. Luego, estos fueron a la escuela y no encontraron los elementos básicos para la vida y el trabajo porque, últimamente, cada gobierno tiene su reforma educativa.

Por ello, cada uno estamos llamados a hacer aquello que nuestras capacidades, habilidades y visión nos permitan.

Como integrante del Claustro Académico de la UMA, al ser distinguido con el Doctorado Honoris Causa 2014, me honra ser invitado a integrar la Legión de Honor Corazón de Fénix.

De forma inmediata, compartiré para comunidad académica UMA, las publicaciones que he tenido oportunidad de escribir a lo largo de mi vida, las experiencias en la enseñanza e investigación, en el servicio público y en el desarrollo regional agroalimentario.

De hecho, mañana esperamos a estudiantes y docentes de Medicina Veterinaria y Zootecnia y a los de Ingeniería Agronómica, en la Expo Ganadera Chiuatla de Tapia 2022, en la primera conferencia demostrativa en la historia de las mixtecas sobre “Trasplante de embriones en Bovinos para mejorar la productividad pecuaria regional”.