Ayer el gobernador enlistó una serie de tareas para varias dependencias. Las encomiendas buscan reducir los índices e incluso erradicar la violencia contra las mujeres. Es una labor titánica, pero se puede avanzar y Sergio Salomón dio muestras de que quiere resultados en la materia.

A diferencia de otros gobiernos, en donde la declaratoria de Alerta de Violencia de Género era utilizada para manchar a los presidentes municipales, ayer se estableció que se requiere trabajar para que en las 50 demarcaciones donde hoy existe la alerta las mujeres vivan libres de violencia.

Como si se tratara de una tarea no realizada, el gobernador primero reconoció el problema y después anunció que su administración sabe que se requieren recursos y acciones.

Enfatizó lo que se ha dicho en los cafés, pero pocas veces se atiende desde las administraciones: que la violencia contra las mujeres tiene un alto costo social.

Para pasar de los dichos a los hechos y evitar lo que suele pasar, que las dependencias se lanzan la bolita unas a otras, Céspedes enlistó:

Gobernación deberá entregar un informe sobre las búsquedas que realiza de las personas desaparecidas. También deberá nombrar al titular de la Comisión de Atención a Víctimas y hacer un padrón de menores que están en situación de orfandad a causa de un feminicidio.

Otra de las instrucciones es un reclamo que activistas y víctimas suelen compartir: revisar los casos de muertes violentas de mujeres en razón de género.

A la secretaría de Igualdad Sustantiva le dejó dos tareas, que en estricta teoría se debieron estar realizando desde el inicio de este sexenio: la implementación de un programa y lanzar una campaña permanente, ambas contra la violencia de género.

En su participación también hubo espacio para recordarles a los alcaldes que ellos como gobierno son los primeros responsables de velar por la seguridad de las mujeres.

En resumen, la sesión de ayer, más allá de las corbatas y las blusas anaranjadas y las buenas intenciones, el gobernador sentó las bases para que las dependencias se pongan las pilas, dejen de simular y encuentren las estrategias y herramientas necesarias, para acabar con la violencia contra las mujeres.

No es fácil y se requiere del trabajo de toda la sociedad, de romper con esquemas, sin embargo, el costo de no hacerlo es seguir engrosando las estadísticas de mujeres desaparecidas, violentadas o asesinadas y como sociedad no podemos estar dispuestos a pagar ese precio.

El alcalde de Atzompa y sus despensas

¿Cuál sería la razón para que José Avelino Mario Merlo Zanella haya decidido que las despensas que envía el DIF estatal deban estar guardadas en lugar de ser repartidas entre la población vulnerable de San Gregorio Atzompa?

Justificaciones darán muchas, excusas encontrarán, desde decir que en breve las entregarán como que en diciembre no pudieron hacerlo.

Seguramente después del reportaje que este día presentamos en Intolerancia Diario, el Sistema Estatal DIF le pedirá cuentas y en una de esas descubre que el presidente municipal ya tiene “su ronchita” de despensas.

¿A poco buscaba comprar votos en las próximas elecciones con ellas?