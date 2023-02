La llamada Ley Monzón se encuentra en el peligroso límite de ser declarada inconstitucional.

Antes de que juzguen mi señalamiento, déjenme compartirles que me parece urgente y necesario contar con leyes que protejan a las mujeres y a los menores.

Sin embargo, aprobar que una persona pierda la patria potestad cuando aún no es sentenciada como culpable es violar su presunción de inocencia.

Ahí está el enorme riesgo de que una magnífica iniciativa termine declarada como inconstitucional por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y este análisis nada tiene que ver con Zavala y la indignación y repudio que genera el artero asesinato de la abogada Monzón.

Sin embargo, por mucha rabia que nos cause el feminicidio de la abogada y activista, nuestras diputadas no deben olvidar que las leyes deben ser generales y pareciera que estas reformas están pensadas en un caso particular.

En su momento, en caso de que —como todo lo indica— el ex candidato a gobernador sea declarado culpable, debe perder la patria potestad, como cualquier otro feminicida. Eso es lo que debe legislarse, en ese y en todos los casos.

Es cierto el argumento de que sería inadecuado que mientras el presunto agresor esté en prisión -vinculado a proceso- los menores tengan algún tipo de liga como hasta irlo a ver dentro de una cárcel, pero existen mecanismos para proteger a las niñas, niños y adolescentes que podrían evitar cualquier encuentro con los hijos durante el proceso.

A toda la sociedad le seguirá doliendo la muerte de Cecilia Monzón y deseamos que se haga justicia en ese y en todos los casos de feminicidios en Puebla, sin embargo, los legisladores deben saber apartarse de lo emocional, para anteponer la legalidad y el marco constitucional, esa también es su tarea.

Sin duda, la intención es muy valiosa, pero es necesario afinarla.

¿Y si el CCE predicara con el ejemplo?

El aún presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, reveló que el CCE adeudó más de un millón de pesos correspondientes al pago de impuestos como el predial o el servicio del agua.

Uno se preguntaría cómo la cúpula empresarial de Puebla olvidó pagar sus contribuciones desde 2016.

Pareciera una incongruencia que los hombres de negocio que siempre andan criticando a los ambulantes, al comercio informal y el destino que las autoridades dan a los impuestos hayan omitido sus obligaciones fiscales.

Ver para creer.