Con esta frase, el secretario de Gobernación de Puebla, Julio Miguel Huerta, se quitó un gran peso de encima, ante señalamientos sobre sus posibilidades a la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Puebla.

Pero, sobre todo por las acusaciones que habían empezado detractores sobre el uso de recursos y estructuras oficiales.

En un desayuno dominical, con directores y reporteros de distintos medios de comunicación, habló de la próxima visita a la entidad de Claudia Sheinbaum, pero también reconoció que los ataques continuarían.

Por lo tanto, aseguró que esperará más información del proceso interno de Morena para candidatos.

Y es que ya preocupó a muchos grupos, ya que en muy poco tiempo se ha posicionado como serio aspirante a la candidatura por la gubernatura de Puebla.

Incluso, al ser recientemente nombrado coordinador del proyecto político de Claudia Sheinbaum, subió como espuma sus posibilidades y acortó distancias que muchos veían difícil hacer.

Por eso mismo, ante su cargo de titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha sido muy cuidadoso.

De este modo, afirmó oficialmente que tomará una decisión cuando tenga más información del proceso interno de Morena.

Indicó que no hay todavía bloques de competitividad que haya definido el órgano electoral para saber el género.

O sea que su decisión será basada en si será mujer u hombre quien abandere a Morena en Puebla.

Aún hay incertidumbre al respecto.

Además, ya encarrilado en los deslindes, hizo un llamado a sus simpatizantes de abstenerse de pintar bardas de apoyo con su nombre.

Prudencia y colmillo, el camino que labra Julio Huerta.

Y es que aún no son tiempos de pelear, esos que ya se pronostican.

“No soy plancha y no me caliento”, selló.

Tiempo al tiempo.

La visita

Sobre la visita a Puebla de Claudia Sheinbaum, Julio Huerta, anunció que el próximo sábado 27 de mayo, cuando la jefa de gobierno de la CDMX dará una conferencia en lugar aún por definir.

Además, aprovechará la visita a la entidad para reunirse con su par, el gobernador Sergio Salomón Céspedes.

Ya le contaremos.