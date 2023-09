Dicen los que saben que el nombre de Mónica Silva Ruiz se metió a la baraja para la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para el último año de la legislatura.

Su postulación contaría con la aprobación de las diferentes bancadas.

Habrá que esperar a que acepte el cargo ya que se le menciona como una de las cartas fuertes de la 4T para llegar a San Lázaro. (FSN)

Puebla le debe a CONADE

El Gobierno estatal ya se puso en contacto con la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, tras enterarse de que tiene un adeudo con la institución.

Aunque no dio mayores detalles, el gobernador Céspedes Peregrina aseguró que hace más de una década, la administración estatal inició un pleito legal para no pagar y perdió. Hoy no existe ningún tipo de rebaja para cubrir el saldo por lo que dicho dinero se deberá solventar antes de que se convierta en un crédito fiscal.

Por lo pronto, Puebla seguirá vetada de eventos deportivos de importancia.

¿De cuánto dinero hablamos? Según lo que dijo el mandatario poblano a inicios de agosto, se trata de 19 millones de pesos. (GGJ)

Larga agonía en SITRACOBP

Ya pasaron diez días del triunfo de Javier Torralba Flores en el SITRACOBP y, aunque ya recibió la constancia de su triunfo, todavía no hay fecha para la entrega de la dirigencia.

El todavía líder gremial Moisés Guerrero Gutiérrez no encuentra la forma de justificar el uso de recursos. Y menos de asegurar la transparencia a la que está obligado.

Parece una larga agonía o la estrategia para no irse tan manchado. (SVC)

¿Quién será el supervisor de obras?

La supervisión de obras en la zona norte de la capital, donde el gobierno de la ciudad junto a Agua de Puebla realiza la rehabilitación de las calles, necesita alguien con capacidad.

En teoría se realizaría un trabajo conjunto, pero no es así porque en la 14 Oriente, entre 2 Norte y la 5 de Mayo, una compañía de cableado desbarató un par de lajas recientemente colocada.

Así será un verdadero cuento de nunca acabar. (JAM)