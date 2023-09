De manera cínica, con frases como “no somos lo mismo… no más tapados, no más imposiciones”, Mario Delgado salió dos horas después de lo anunciado a decirle al pueblo de México lo que todos sabíamos desde hace meses: #EsClaudia.

Pareciera que el único que no quiso ver que estaba más que cantada la unción de la exjefa de gobierno era Marcelo Ebrard. Fue precisamente el excanciller quien se llevó las notas con las denuncias por irregularidades y hasta el anuncio de la resolución que nos informará el próximo lunes.

La hipótesis de que Ebrard Casaubón aceptaría ser el candidato de Movimiento Ciudadano poco o nada debe preocupar a los equipos de las dos mujeres que hoy por hoy ya tienen su lugar asegurado en las boletas de 2024: Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

Es cierto que los morenistas se van a dividir, pero bajo el supuesto de que el excanciller diera el paso, una parte de su estructura se quedaría en el bloque guinda y otra más sí lo seguirán.

En la esquina contraria, existen simpatizantes del Frente Amplio por México que ven en Marcelo Ebrard un buen candidato por lo que también se sumarían al proyecto, restándole votos a Gálvez.

Sin embargo, en la suma total, mi percepción es que se trataría de una resta a partes iguales, los mismos votos que le arrebataría a Morena, se los quitaría al Frente. Pese a contar con simpatizantes de ambos bandos, está claro que Marcelo Ebrard no contará con más de 15 puntos en la elección presidencial y por lo mismo, considero, que no debería preocupar a ninguna de las dos pre pre-candidatas.

Sin duda habrá que esperar los números que nos ofrezcan las nuevas encuestas, las que se tomen después de la oficialización que se realizó hoy.

En las mediciones también habrá que ponderar un tema que, aunque no nos guste escuchar, es una realidad. En México aún existen muchas personas que votan de manera misógina. Esos sufragios también se le sumarán, sin embargo, sostengo que ninguna de las dos candidatas debe preocuparse por cuántos votos le reste.

Y sobre su cambio de bandera, veo difícil que Marcelo Ebrard decida decantarse por Movimiento Ciudadano porque, aunque se quede con la candidatura presidencial, prácticamente su berrinche lo estaría sepultando.

Es obvio que para Dante Delgado y su partido, el excanciller les servirá para retener el registro, para ganar mayor presencia, cobrar mayores prerrogativas, pero una vez concluido el proceso electoral simplemente lo regresarían a su casa. Por el contrario, si decide quedarse en Morena podría hacerse de una embajada y sobrevivir políticamente hablando.

El aborto y la Suprema

Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo con el cual las instituciones de salud pública de todo el país tendrán que proveer el servicio de aborto, para las mujeres que así lo decidan.

Los ministros ya avalaron por unanimidad que se despenalice el aborto en todo el territorio mexicano.

Ahora habrá que ver cuándo despiertan los diputados locales en Puebla para que se legisle en la materia, cuánto tiempo más tardarán en garantizar los derechos de las mujeres… ya tienen la mesa puesta, ¿qué más esperan?