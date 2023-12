Como bien decía mi Tía Lucha, “más rápido cae un hablador que un cojo” y así merito terminó por pasarle al dirigente estatal del PSI camotero, Carlos Navarro Corro, luego de dar su brazo a torcer y confirmar la alianza opositora con el PRI, PAN y PRD.

Y es que el Charly no sólo la hizo de cansada al estar coqueteando con los morenos y al mismo tiempo con el bando opositor, pa’ ver de dónde le sacaba más jugo a la bajara.

Como no queriendo la cosa, quién le compraba “más caro su amor”, digo, quién le metía más “carnita al asador” pa’ hacer público su apoyo rumbo a las votaderas del 2024.

Y es que apenas en cuestión de semanas, el Charly pasó de negociar la llegada del Pacto Social de Integración a las filas de la alianza morenista, a jurar y perjurar que mejor se la jugarían solos.

Es más, no se cansó de cacarear que tenían las estructuras bien puestas, que les alcanzaba pa’ mantener el registro y, en una de esas, hasta pa’ dar la campanada en las elecciones.

Y así se la fue llevando, “nadando de a muertito” mientras se le iban acomodando las piezas y los tiempos, hasta que se consumó su arribo al Frente Amplio por Puebla.

¿No que solitos podían, que los cuadros le daban pa’ impulsar candidaturas en toda esta Puebla cemitera?

¿A poco creen el Charly y las entrañas del PSI que serán el fiel de la balanza en las votaderas del 2024 o solo se dejó llevar por el canto de las sirenas?

Una cosa es clara, mis culebras, deberán de meterle todos los kilos pa’ tratar de levantar al Frente Amplio, pos nomás se estarán jugando su futuro polaco y todo lo que se acumule.

Ahí de mientras el encargo no es nada fácil, ganar la casona de El Alto, el Charlie Hall y la mayor parte de las diputaciones locales, federales o senadurías.

Qué misión, banda, pos si no la capean aún, se juegan el todo por el todo.

Un mensaje salomónico

Vaya mensaje el que terminó dando el góber Sergio Salomón de cara a las votaderas del 2024, y es que afirmó que de su parte habrá mesura y sana distancia.

La cantó sabroso que “la mesura es lo más importante” y, que, “como el Covid, sana distancia”.

No sólo eso, mis valedores, además pidió que no se divida a los poblanos, nel, pos de entrada “no estoy de acuerdo en que nos echen a pelear entre poblanos, somos una familia, todos”.

También dio el espaldarazo pa’ todas las instituciones y el respaldo al Congreso camotero, de paso, la responsabilidad de ser el góber “y conducir los destinos del estado”.

Ahí se las dejo al costo.