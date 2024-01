La huelga en Audi continúa como un volado, en el aire. Anoche, en la penúltima negociación, las posiciones de la empresa y del sindicato continuaban muy distantes. Mientras la armadora ofreció 6.5% de aumento general, los trabajadores se mantuvieron con la petición del 15.5% (10% directo al salario y 5.5% en prestaciones).

Uno esperaría que ante el problema tan delicado que es, independientemente de que se trate de una negociación federal, tanto el secretario estatal de Economía, como el titular del Trabajo estuvieran apoyando en las charlas.

Al final, si la huelga estalla, como parece ser el objetivo real de los sindicalizados, el problema económico y social repercutirá directamente en Puebla.

Sin embargo, Ermilo Barrera Novelo decidió que era más importante realizar personalmente la gira por España en espacios como la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024).

Si alguien ha demostrado su interés en la economía y particularmente en la relevancia del corredor industrial de Ciudad Modelo, es el gobernador Sergio Salomón.

Un ejemplo reciente lo tuvimos con el anuncio de la llegada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) justo a ese corredor, cuya empresa ancla es la armadora alemana.

La decisión del secretario fue equivocada, pues Audi, junto con Volkswagen, son parte fundamental de nuestra economía, son los motores del clúster automotriz en nuestro estado.

La posibilidad de una huelga pone en jaque a proveedoras grandes, medianas y pequeñas, así como a un ecosistema económico que lo mismo incluye desde empresas como ADO que diariamente trasladan a los trabajadores, hasta las pequeñas tienditas “de la esquina” que mantienen el flujo de efectivo.

“Pausar” (en el mejor de los casos) la actividad industrial es un lujo que no podemos darnos en Puebla, por lo mismo, los trabajos y esfuerzos de las secretarías mencionadas deberían estar enfocados en lograr que las negociaciones terminen con un buen acuerdo.

No es la primera vez que el estado enfrenta un tema similar, en administraciones pasadas, conscientes del enorme desafío y de la magnitud del tema, se comenzaban los acompañamientos desde mediados de octubre. Ahora, nuestro secretario de Economía anda de gira internacional. Ver para creer.

Taxco, otro pueblo perdido

Clases, transporte público y negocios han cerrado por tres días consecutivos sin que el gobierno de AMLO pueda poner orden en el pueblo mágico internacionalmente conocido por su venta de plata.

El problema es el mismo que acecha las carreteras del país y estados enteros como Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas…

La inseguridad, solapada por la política de “abrazos no balazos” ha permitido que cada día los grupos criminales avancen más.

Seguramente que para López Obrador el caso de Taxco, como el de tantos territorios más no será lo suficientemente preocupante como para dar un manotazo en la mesa y redirigir las estrategias contra los delincuentes. No lo han sido las masacres, no lo será Taxco.