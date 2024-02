Santa encrucijada la que se le viene al PRI camotero para las votaderas de este junio pos tendrá que ver cómo le hace y de dónde saca alfiles que le devuelvan, al menos, una pizca de la dignidad que tiene por los suelos.

Pa’ nadie es un secreto que luego de las fracturotas que trae el Tricolor en las últimas semanas, cada vez son menos los chances pa’ tener cuadros que jalen por lo menos un puñado de votos este 2024.

Cómo no, si no son pocas cosas la desbandada y renuncias que le han tocado apechugar al ex todo poderoso cemitero y en tan poco tiempo dejando puras heridas al rojo vivo.

Así como van las cosas, ya lo único que le queda al PRI es pensar en quiénes podrían lavarle la cara y, de paso, reponerle un poco de las curules perdidas en el Congreso molotero.

Me cae de madre que no está sencillo porque las opciones cada vez se reducen más, pos a estas alturas son más los que han aplicado la de “patitas pa’ que las quiero”, en lugar de ponerle el pecho a las balas.

Por eso a su héroe de barrio no le deja de llamar la atención que, entre toda esta vorágine, Karina Romero Alcalá podría ser la ganona, y demostrar si ya está al tiro pa’ dar el salto de calidad.

No sólo eso. Tener los méritos constantes y sonantes pa’ hacerse de una curul en el Congreso camotero, aunque eso sí, con las reservas del caso.

Aunque ya se sabe que la Kari se la rifará para ver si se gana el Distrito 10 local, las dudas de la banda de la coalición "Fuera y Corazón" son si tiene las canicas suficientes pa’ ganarla en las urnas.

Algo tendrá que hacer la Kari pa’ ir levantando los ánimos o, de plano, forjar una imagen al tiro y como política de carrera. De poco sirve andarle jugando a la influencer deportista en el Tuister y mucho menos cuando su partido se resquebraja.

O qué, banda, ¿los votos se ganan con las pesas por los cielos?

Carreteras estarán de cabeza

A estar bien pilas con las manifestaciones que camioneros de la Amotac harán este jueves en varios municipios y carreteras federales.

Se espera un caos vial y sigan las exigencias pa’ blindar las vialidades, y acaben con la inseguridad pa’ los transportistas.

El llamado pa’ iniciar las manifestaciones es a las 10:00 horas, por lo que no habrá que bajar la guardia y planear cómo moverse, mis culebras.

No vaya a ser que en una de esas se armen los bloqueos y vuelvan las largas filas de banda conductora en espera de seguir su camino.

Ahí se la dejo al costo.