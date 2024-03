A unas horas de que se decidan las candidaturas a los ayuntamientos en Puebla para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las cosas están que arden.

Y es que las disputas en los distintos municipios están a todo lo que dan, con golpes bajos y negociaciones por doquier.

La temperatura ha llegado a tal grado que la dirigencia morenista, ha tenido que salir a atajar y afirmar que no hay candidaturas definidas para nadie en las diputaciones locales y presidencias municipales.

Todo claro, buscando la unidad y evitar resquebrajamientos.

Pero en este entorno, el candidato a Senador Ignacio Mier Velazco salió a echarle leña al fuego.

Ahora, el defenestrado aspirante a la gubernatura de Puebla salió a decirse el combatiente de las imposiciones.

En un discurso realizado ante militancia morenista, que no ha soltado desde la semana pasada, acusa de imposiciones o dedazos en algunas designaciones.

“Hay voces de gente molesta, porque creen que hay imposiciones, yo lo he dicho, tengo un compromiso con la gente, mis compañeros de Morena, por eso debemos decir no a las imposiciones (…), nuestro movimiento se revela contra cualquier tipo de injusticia (…) no debemos permitir injusticias”, dijo.

De esta manera, tácitamente se está declarando en contra no sólo de la 4T, sino del mismo Alejandro Armenta y por supuesto de la candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum.

Incluso, ya se le dice entre las huestes morenistas, “el enemigo público número 1 de la 4T”.

Hasta ya trascendió que ordenó a sus seguidores boicotear la próxima visita de Claudia Sheinbaum del domingo a Puebla.

Todo en aras de hacer presión, para que su grupo gane más posiciones en el candente proceso por las candidaturas a las curules y presidencias municipales.

Pero como siempre, hay una historia detrás, nada es de gratis.

Hay que recordar que Ignacio Mier Bañuelos, ahora candidato a diputado federal y expresidente municipal de Tecamachalco, ha estado siempre cobijado por su padre.

Incluso, se habla que siempre ha sido impuesto o por lo menos ayudado por su padre.

También, hay que recordar que su otra hija, Daniela Mier Bañuelos, estaría en busca otra vez de la plurinominal a la diputación local.

Pero se menciona, Daniela ha quedado fuera de las listas.

Por eso tanto salto.

Lo cierto, es que el sin dejar su cargo de diputado federal y líder de Morena en San Lázaro, Nacho Mier, ha sacado las garras y mucho antes de lo que se esperaba, porque en realidad, ya se sabía, pero no cuándo.

“Decir que la política es un imperativo ético y que es noble oficio y que para ejercer la política (…) se requiere de principios, de ideales, de honestidad, eso es lo que puedo decir”: AMLO, cuando fue cuestionado del nepotismo de la familia Mier, en la mañanera.

¿No se escuchó el mensaje?

Tiempo al tiempo.