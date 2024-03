El mismo día que Pedro Tepole dijo que se aferrará al hueso, buscando la reelección, mataron a balazos a un ciudadano dentro de una papelería, tras una persecución, en Tehuacán.

No se trata de una desafortunada coincidencia ni de un complot en su contra, es la maldita realidad que viven día con día los tehuacaneros.

La segunda ciudad más importante del estado, después de la capital, ha vivido sus peores años bajo el desgobierno del morenista, Pedro Tepole.

La corrupción y la falta de obras han quedado en segundo término ante el basurero andante en que se ha convertido Tehuacán. Sin embargo y pese al riesgo sanitario que esto conlleva, lo peor de la administración de Tepole es la inseguridad.

El número de asesinatos, balaceras, asaltos y demás delitos aumentó drásticamente en su administración sin que se notara ninguna estrategia para contener la violencia en su municipio.

Con estas terribles cartas credenciales, que fueron razón suficiente para que Morena le negara la posibilidad de reelegirse, el presidente municipal busca mantenerse tres años más viviendo del erario.

Y como no le dieron la candidatura Tepole apostó por la fractura de la coalición, se pescó al hermano herido y le vendió espejitos. Así, el Partido Verde Ecologista de México aceptó darle un espacio candidatura o como él prefiere llamarlo, le ofrecieron la candidatura.

Tepole irá de la mano del verde, pero también del turquesa, pues en esa candidatura común están el PVEM y Nueva Alianza.

Claro está, Tepole es un cínico, pero no come lumbre y por eso no se peleará abiertamente con los candidatos federales de Morena. En su primera conferencia como candidato-presidente aclaró que no se sale de la 4T y hasta llamó a votar por la candidata a la presidencia de la República, de Seguimos Haciendo Historia, sin embargo, omitió mencionar el nombre del candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta.

La fractura que genera Tepole con su hambre de poder es precisamente contraria a los llamados a la unidad y la operación cicatriz que está realizando el propio Armenta Mier, con la intención de alcanzar los 2 millones de votos y claro, aportar el mayor número de diputados federales al Congreso de la Unión, para concretar el “Plan C” de Andrés Manuel.

Se vea por donde se vea, la decisión de Tepole lo desnuda como lo que es, un vulgar ambicioso que antepone sus intereses al desarrollo de Tehuacán, incluso si en ese caminar se lleva consigo un alto número de víctimas por su falta de capacidad para disminuir la violencia en su municipio.

Son de esos engendros de la política, que cuestan mucho a la población, pero, sobre todo, cuestan vidas.

Ni más ni menos.

SS honró su palabra en el TSJE

Este viernes, en sesión extraordinaria, serán votados 10 magistrados y magistradas. Las propuestas del gobernador Sergio Salomón son el cumplimiento de su palabra empeñada.

Por primera vez, los perfiles que sonarán en el Congreso del Estado no provienen de otros estados, no son premios ni reflejan amiguismos, son hombres y mujeres con una carrera dentro del Poder Judicial.

Enhorabuena.