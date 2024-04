Pos resulta que nomás no da tregua la fiebre por los debates en esta Puebla camotera, en plenas campañas y por ganarse el derecho a gobernar la capirucha en las próximas votaderas que ya están a la vuelta de la esquina.

Y es que hace apenas unos días, los pitufos hicieron de tocho morocho ante el Instituto Electoral del Estado pa’ que armaran dos debates pa’ comandar la casona de El Alto.

Pero en plena tembladera de patitas, los morenos y sus aliados no supieron ni cómo sacar a dar el rol toda la aplanadora, y echar pa’trás la propuesta, no sin antes sumar pa’ su causa a los esquiroles de Movimiento Ciudadano.

Nomás arrancaron las campañas, propios y extraños, así como sultanos y merenganos andan bien nerviositos, como quien dice, con el pellejo a flor de piel.

Tanto así, que mientras se van midiendo las aguas a los camotes y cada bando anda presume que presume que sus causas son las buenas, en esta capirucha también se andan levantando las pasiones.

Tanto así que en cosa de horas los planes pa’ que se organicen los debates al Charlie Hall, están bien serviditos y a la orden.

Desde dos frentes se están moviendo las aguas pa’ que los candidatos al ayuntamiento se metan sendos madrazos en la lucha por gobernar la ciudad.

Tanto así, que en las entrañas del IEE cemitero la mismísima Coparmex pidió que se organice al menos un debate, pa’ que lo candidatos propongan a lo sabroso cómo le harían pa’ mejorar la capirucha y nos beneficien a toda la flota que vivimos aquí.

Urge que los chambeadores sepan de tajo a tajo cómo le harían Pepe Chedraui por Morena y sus aliados, Mario Riestra por la oposición, y Rafael Cañedo por Movimiento Ciudadano.

Pos a la de a Wilbur, se trata de la ciudad más importante del estado, banda, donde se arma y desarma la agenda diaria, y no es pa’ menos, es bien necesario que todos sepamos de qué cueros salen más correas.

Y es que si a esas vamos, también Mario Riestra puso el dedo en la llaga, mis culebras, pos se la terminó cantando sabroso al IEE pa’ que se ponga las pilas. No sólo eso sino que le pidió a las autoridades que sean dos debates los que se organicen pal’ frente a frente entre los candidatos.

Cómo no, si la Netflix, ¿a poco no estaría de perlas y a lo macizo que hubiera dos tandas de debates, o qué, ¿no nos lo merecemos?

Ahí de mientras la propuesta está en la mesa y no habrá que olvidar que el tiempo apremia, y mientras más rápido se armen será en beneficio de los poblanos.

Ahí se las dejo al costo.