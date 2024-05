Muy contento se trasladaba el candidato y alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole, a un evento de campaña para prometer mejoras en una colonia de su municipio.

Sin embargo, no contaba que al llegar a la colonia Constituyentes sería encarado por uno de los vecinos, quien le reclamó. "No le da vergüenza venir a pedirnos el voto con este parque tan feo y que nunca nos ayuda en nada. ¿No le da pena?".

Inmediatamente gente de Tepole le arrebató el micrófono e hicieron como que la Virgen les habló.

El video que circula en redes sociales da pena ajena. (JC)

Los fantasmas de “El Mesón”

Lo ocurrido en el “Mesón del Cristo” está generando muchas dudas.

Dicen los que saben que no fue algo político, sino la acción de una persona trastornada que presuntamente imaginó recibir órdenes de uno de sus jefes para dañar el edificio.

Cuentan quienes han trabajado ahí que hay lugares donde ocurren cosas extrañas y donde nadie quiere estar como la leyenda que en los vidrios de las ventanas que dan a la calle aparecen las manos de niños.

Los fantasmas del Congreso ya armaron un pleito político por las puertas y vidrios rotos. (FSN)

Foto: Especial

Descarado acaparamiento de credenciales

En el centro de la ciudad de Puebla, grupos de Morena obtienen los datos de la credencial de elector de las personas que se dejan y le dan a cambio una bolsa o una sombrilla.

También les dicen que no los compromete y no les afecta en nada, pero les piden sus números celulares y los registran en una plataforma a la que mandan confirmación porque les piden unos dígitos.

Así la acción política con el partido en el poder. (SVC)

Piden levantar bloqueo

El secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón lanzó un exhorto a los pobladores de Calpan para que levanten el bloqueo que mantienen afuera del relleno sanitario de San Pedro Cholula.

Dijo que es urgente que el basurero reanude operaciones para evitar más afectaciones a los habitantes.

Este martes Aquino Limón encabezó una segunda reunión con las y los alcaldes de los 21 municipios afectados, donde se dio a conocer que la clausura que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue atendida y subsanada, por lo que los sellos de la dependencia ya fueron retirados y lo siguiente es continuar con su operación de manera regular. (CA)