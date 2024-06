Rafael Micalco fue muy claro al ser cuestionado por medios de comunicación sobre su la curul plurinominal que tendrá en la próxima legislatura y reconoció que no fue producto de Eduardo Rivera.

"A mí no me puso (Lalo). Fue una intervención que hizo Marko Cortés en aras de generar equilibrios en Puebla y no sólo fui yo".

¿El dedazo desde el CEN habrá tenido que ver con aquel único voto en contra cuando el Congreso eligió a Sergio Salomón como gobernador?

Lealtad se paga con lealtad. (AN)

¿Agua patito en las dependencias?

Desde hace unas semanas ha corrido el rumor de que se compró "agua patito" para las dependencias del gobierno estatal.

La empresa que la distribuye se llama "Santa Teresa" y muchos son los burócratas que se han quejado por el mal sabor del líquido.

El tema ha escalado tanto que la Secretaría de Salud ya tomó muestras de laboratorio para averiguar si el agua embotellada está contaminada.

A esperar los resultados. (CA)

La "28 de Octubre" no se moverá de los estadios

Finalmente, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) "28 de Octubre" seguirá controlando los estacionamientos de los estadios.

No hubo tiempo ni condiciones legales para una concesión, reconoció el Secretario de Gobernación Javier Aquino.

Así que prepare su cartera y amarre bien lo que se mueva de su auto porque la "28 de Octubre" seguirá a cargo. (JC)

Será ilegal tener cadeneros

El próximo jueves los diputados aprobarán en el Pleno del Congreso las reformas a la nueva Ley para la Venta de Bebidas Alcohólicas.

Se trata de una reforma a fondo donde los establecimientos ya no podrán tener los llamados "cadeneros" puesto que ahora la seguridad estará regulada.

Además, se establece que ya no habrá permisos provisionales otorgados por los Ayuntamientos.

Con ello se acabará la venta de “chelas” o “cantaritos” en las fiestas patronales. Prepárese, seguramente vendrán las protestas. (FSN)