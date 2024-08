¿Alguien ha visto a la dirigente estatal de Fuerza por México?

Esa es la pregunta que el círculo rojo de Puebla, al igual que medios de comunicación, se han hecho desde que se dio a conocer que Morena le habría traspasado 27 mil 500 votos para salvar su registro.

Mientras que su cuenta personal de X se mantiene activa, pareciera que la estrategia de Maiella Gómez es seguir brillando por su ausencia. (AN)

Expulsarán a un fantasma del PAN

Lizette Minto aparece en la lista de personas que serán expulsadas del Partido Acción Nacional (PAN).

No obstante, la diputada local no se encuentra en el padrón nacional de miembros ya que, aparentemente, no se anotó durante el refrendo y por lo tanto no es militante.

El nombre de quien es suplente de la finada Aurora Sierra fue colocado pensando en que Sierra estaría presente toda la legislatura y nunca checaron si Minto García estaba en el padrón.

Es tanta la preocupación de la legisladora que el lunes se le vio apoyando con una sonrisa a Tonantzin Fernández en la rueda de prensa de Morena. (FSN).

Temen represalias

Los pobladores que encabezan la lucha en contra del funcionamiento del relleno sanitario de Cholula temen que el gobierno estatal quiera fabricarles delitos, luego de que se enteraron que existen 5 denuncias en contra de miembros de este colectivo.

Debido a ello, han comenzado a organizar su defensa legal, ante la posibilidad de que puedan ser detenidos por participar en los bloqueos de la carretera a Calpan y a las afueras del basurero para impedir que ingresen los camiones.

¿Quién ganará? (CA)

La guerra intestina blanquiazul

Sigue la guerra intestina blanquiazul.

Inició un proceso de expulsiones en el PAN en contra 697 militantes, acusados de apoyar a Morena en la elección de este año.

A este paso, ¿cuántos quedarán para cerrar la puerta? (JC)