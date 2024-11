Miércoles de DATA en Códigos de Guerra: La plataforma Brif Media en su espacio Lo más trending a nivel nacional refleja las preocupaciones más grandes de los mexicanos y poblanos frente a uno de los eventos políticos más importantes del año: las elecciones presidenciales en Estados Unidos, todavía la potencia económica más poderosa del mundo.

En los últimos días, temas como “México” (223 hits), “Claudia Sheinbaum” (174), “Estado de Puebla” (155), “Estados Unidos” (155), “Donald Trump” (121), “Alejandro Armenta” (107), “Kamala Harris” (103) y “Gobierno Federal” (85) han dominado las menciones en medios, configurando un panorama que muestra la inquietud social en torno al papel que México jugará ante los posibles cambios en la Casa Blanca. Entre los cuestionamientos surgen preguntas clave: ¿Cómo impactarán las decisiones de Estados Unidos en México? ¿Qué hará Claudia Sheinbaum en estos escenarios? ¿Cómo se preparará el Estado de Puebla? ¿Qué rol jugarán figuras locales como Alejandro Armenta?

La percepción de los candidatos estadounidenses en medios poblanos también da pistas de la tendencia local. Trump, con una puntuación de 4.18 de Kan, fue mencionado 180 veces en 49 medios por 139 autores. Por otro lado, Kamala Harris, con una percepción más favorable de 6.64, fue referida 153 veces en 48 medios por 116 autores. Esta diferencia revela que, a nivel local, Kamala Harris se percibe como una opción más moderada y confiable en comparación con Trump.

¿Por qué debería importarnos tanto lo que ocurra al otro lado de la frontera? La respuesta va más allá de la diplomacia: México y Estados Unidos no solo comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros, sino también una relación económica entrelazada que afecta directamente a nuestra vida cotidiana. Somos su primer socio comercial, y en un mundo que enfrenta desafíos económicos globales, nos conviene seguir atrayendo inversiones en áreas como la manufactura, la energía y la tecnología.

El problema es que si Estados Unidos no empieza a ver a sus aliados como tales, sino como áreas o parcelas de influencia, podría perder terreno frente a otros bloques económicos. En esta era de competencia, es preferible que industrias clave se instalen en México y no en Asia, asegurando empleos y prosperidad económica en nuestra región. Pero para lograrlo, ambos países deben replantearse la relación bilateral y avanzar hacia una visión compartida, no solo de comercio sino también de seguridad, fuerza laboral y temas migratorios.

Si bien el resultado de las elecciones en Estados Unidos es fundamental, también lo es construir una visión y una narrativa trilateral donde México, Estados Unidos y Canadá aborden juntos los grandes temas del momento. Solo así podremos asegurar que las decisiones tomadas beneficien a México y que, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, nuestra nación tenga un rol estratégico en el futuro global.