¡Qué tranza, mis valedores!

Allá en Huejotzingo, el presencio municipal Roberto Solís Valles arrancó el año bien filoso, listo pa’ repartir candela y sacar del ring a los que nomás llegaron a cobrar sin mover un dedo.

A los cuatro vientos dijo re clarito que a los funcionarios que no muestren resultados en los primeros 100 días de gobierno, ¡fuera! A la lona sin segunda oportunidad. Y miren, mi manada, que aunque suene bonito pa’l aplauso, la neta es que en la arena política, las palabras bonitas no valen sin acción.

Digo, se aplaude la intención de poner orden. Un líder chingón no solo cuida la máscara del equipo, sino que se asegura de que cada luchador rinda.

“Las oportunidades se ganan o se pierden con el trabajo”, dijo Solís. ¡Y tiene razón! Pero ojo, porque aquí el peligro no está en el discurso, sino en cómo se aplica la regla. Porque no vaya a ser que a los que realmente traen ganas de chambear los avienten del ring solo por no tener las “conexiones” correctas.

Que quede claro: si hay valagardos que nomás llegaron a calentar silla y no dan el ancho, bien merecido el costalazo pa’ fuera.

Pero lo que no se vale es usar la escoba solo con los de abajo mientras los compadres bien acomodados siguen intocables. Porque eso ya lo hemos visto antes: se disfrazan las purgas con palabras como “eficiencia”, pero al final los cambios son puro show pa’ la tribuna.

Lo que se espera de Solís es que si de verdad se pone a repartir llaves, lo haga parejo, sin favoritismos ni compadrazgos.

Que manden a chiflar a la lomita a los que no cumplen, pero también que se abra espacio pa’ que entre gente con hambre de demostrar, no solo los que se colaron en la primera fila por ser amigos del patrón.

Porque si algo está claro, mi banda, es que un pueblo como Huejotzingo no necesita luchadores de relleno: necesita gente que se parta el alma por la ciudadanía.

Así que ahí está, Solís ya cantó la cuenta regresiva.

La próxima semana sabremos si esto es un verdadero ajuste de cuentas o nomás un show pa’ lucirse ante la afición.

Por lo pronto, su héroe de barrio estará atento, porque si hay injusticias, aquí se canta clarito y sin miedo.

Pitufos movidos

Resulta que el presi nacional, Jorge Romero Herrera, se dará una vuelta por nuestro estado o con el recién nombrado líder estatal, Mario Riestra Piña, pa’ echarse su tour con la militancia y apapachar consejeros.

Dicen que la idea es fortalecer la estructura interna del partido, pero ya sabemos que eso suena más a un “vamos a ver cómo está el corral pa’l 2025”.

Mientras tanto, Riestra ya formalizó su llegada como jefe blanquiazul ante el Consejo Estatal y anda en la talacha de entrega-recepción.

Eso sí, bien reservadito cuando le preguntaron sobre las denuncias de irregularidades de la exdirigente Augusta Díaz de Rivera, quien según la propia secretaria general Genoveva Huerta, dejó deudas y multas que huelen a bronca legal.

¡Así la lucha azul, mis mai!