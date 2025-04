La falta de operativos contundentes del gobierno municipal para decomisar la mercancía de los vendedores ambulantes que operan fuera del Coremun tiene a muchos de ellos nerviosos y en alerta.

Temen que, en cualquier momento, lleguen supervisores de Vía Pública acompañados por la Guardia Nacional, Ejército, Marina y policías estatales y municipales para realizar un megaoperativo de desalojo y decomiso.

Por ahora, el control de la vía pública por parte de los informales —salvo los jueves, cuando algunos descansan— se repite a diario. (JAM)

Lozano: el “ponente de lujo” del PAN

El pasado fin de semana, Javier Lozano Alarcón —sí, el político que no duró ni un día como vocero de Coparmex y que alguna vez soltó la frase “si me bajan el sueldo, me pongo a robar”— fue presentado como ponente de lujo en una capacitación para panistas poblanos. Con eso, ya queda claro por dónde vendrá el discurso blanquiazul.

De haber sido un hombre poderoso en el gabinete federal, hoy pide donaciones en redes sociales para mantener a flote el programa “Atypical Te Ve”, que conduce junto a Carlos Alazraki.

Solo en Puebla aún lo consideran un referente. (FSN)

Lupita Cuautle tendrá impulso nacional

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, fue designada vicepresidenta de la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes (ANAC) para el periodo 2025–2027.

El nombramiento no es menor: representa un impulso político importante al interior del PAN y la proyecta con fuerza más allá del ámbito local. (JC)

Evitan otro linchamiento

Habitantes de San Lucas Nextetelco, en el municipio de Juan C. Bonilla, intentaron linchar a dos personas señaladas por la presunta venta ilegal de un terreno.

Gracias a la intervención de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública, se logró contener a la turba y establecer un acuerdo con la comunidad para evitar que la situación escalara.

Los protocolos de seguridad fueron activados a tiempo, evitando que el conflicto terminara en tragedia. (CA)