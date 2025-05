Bastó la primera lluvia fuerte de este año para que la línea 4 de RUTA dejara a su suerte a cientos de pasajeros que necesitaban trasladarse anoche. Durante más de hora y media no hubo servicio en el paradero de Ciudad Judicial, en sentido a Finsa.

En la zona de San Bartolo, las unidades que recorren el Periférico Ecológico, tardaron hasta media hora en pasar.

En otro punto del sur de la ciudad, en la Línea 2, la unidad troncal 217 quedó varada en la estación Torrecillas, en el cruce de la 11 Sur y Las Torres.

En ninguno de los casos la Red Urbana de Transporte Articulado utilizó sus redes sociales para informar sobre los retrasos, la regularización o la suspensión del servicio. (AJFL)

Fuego no tan amigo

Dicen que pronto presentarán las pruebas de una campaña negra que se ha emprendido desde hace algunos meses en contra del Ejecutivo.

Quienes conocen del tema aseguran que una ex presidenta municipal de Puebla estaría patrocinando un medio de comunicación.

Quien lo comentó advierte que esta persona ya no tiene un buen padrinazgo en la capital del país y que en caso de que estalle la bomba, no habrá quién la cobije porque en Morena no es bien vista. Su nombre pronto aparecerá. (FSN)

Acordeones por whats

Simpatizantes de la 4T difunden por WhatsApp una lista de candidatos al Poder Judicial a quienes proponen apoyar en las elecciones del próximo domingo 1 de junio.

El mensaje, con consignas a favor de una “justicia del pueblo”, sugiere votar por nueve aspirantes a la Suprema Corte, entre ellos Lenia Batres (#03) y Luis Hernández Palacios (#50), a través de la boleta morada.

¡Comparte este mensaje con todos tus conocidos y grupos!, dicen al final el acordeón. Y así se atreven a presumir que el ‘pueblo bueno y sabio’ elegirá a sus jueces, ministros y magistrados. (JC)

Calpan y un cabildo con prisas

Ante lo ocurrido en Calpan con la ‘destitución’ del presidente municipal Vicente Sánchez Méndez, la Secretaría de Gobernación mantiene una mesa de diálogo, a fin de llegar a acuerdos con el Cabildo y la población.

La dependencia estatal hizo un llamado a los regidores para no adelantarse ante un supuesto cambio de autoridad municipal, ya que el Congreso del Estado es el único que puede revocar el mandato de un alcalde.

Tomando como base el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal, la Segob convocó al Cabildo a resolver cualquier diferencia por la vía del diálogo, pero en el Cabildo ya hasta sabían que el suplente rechazaría el cargo. (CA)