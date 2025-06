En Ayotoxco de Guerrero, Puebla, varios pobladores afirmaron haber visto anguilas en el río Apulco o Metzonate, nombre que también dan a este brazo del río Tecolutla. Probablemente sea la especie Ophisternon aenigmaticum que también abunda en los ríos de Veracruz y, especialmente en la Laguna de Catemaco, en donde es preparada como un extraordinario platillo tipo gourmet (Azteca Noticias, 17 de febrero de 2018).

La anguila, de la que existen varias especies, cuatro identificadas en México, es uno de los pescados más caros del mundo. Es un pescado fino, con hueso muy ligero. Tiene la desventaja de parecer una víbora de 60 a 90 centímetros, aspecto por el que es poco aceptado y, actualmente, con poco potencial gastronómico por desconocimiento.

En Chiapas, los pescadores tiran las anguilas porque no tiene demanda en el mercado. Y, no la tendrá mientras no se conozcan sus virtudes gastronómicas, económicas y nutritivas, y en tanto no se promueva su consumo, enseñando a nuestras amas de casa a prepararla a través de las escuelas de gastronomía y su difusión a través de medios de comunicación. Tampoco, si no enseñemos a nuestros niños en las escuelas el conocimiento de los recursos naturales existentes.

En mi experiencia, conocí la anguila en el mercado de Hangzhou, China. Allá la venden viva en tinas cuadradas de aproximadamente 1 metro por 50 centímetros y 40 de profundidad. Después, la he visto en México en los restaurantes de comida japonesa, especialmente en su presentación ahumada o congelada.

En China, la cría de anguilas es uno de los segmentos más fascinantes de la acuacultura mundial, que representa millones de dólares. Aunque Japón es el principal consumidor, la mayor parte de sus necesidades se importan de China, que produce aproximadamente 200 toneladas al año. Las principales regiones productoras chinas son Guangdong, Fugian y Jiangsu. También Taiwán produce anguilas. Los principales consumidores de este pez son los países asiáticos, Corea, Unión Europea, Canadá y Estados Unidos (Tecnología Moderna, 2025. / Agro en Foco 2025).

Para promover la cría de la anguila o cualquier otra opción productiva, para impulsar innovaciones y aprovechar las oportunidades mundiales, es recomendable preparar técnicos especializados, profesionistas con oficio, líderes para guiar el desarrollo que solo hemos anhelado y así superar la situación de subdesarrollo que no dejamos de criticar y lamentar.

Ah, y con relación a los camarones: Un día de junio de 1967, en Xantoxtla, Tecomatlán, mi padre, al que felicito y agradezco mucho en este día junto, a todos los padres de Puebla, regresó del campo muy temprano con medio de kilogramo de camarones de río o acociles. El río Mixteco había tenido su primera avenida de la temporada de lluvias antes del amanecer y ese hecho provocó el atontamiento momentáneo de peces y especies acuícolas por unos 30 minutos, tiempo suficiente para obtener una pesca sustantiva porque se concentran solos en la orilla.

Había acociles en el río Mixteco, que son los camarones de Tecomatlán. Especies semejantes, que la gente llama chacales o chacalines, hay en el río San Marcos, en Tlacuilotepec y Xicotepecen; también los hay en el río Apulco en Ayotoxco, Tenampulco y los vi también en la Barranca Xonecuila que baja de la Malinche, a la altura de San José Chiapa, antes de llegar a la Laguna del El Carmen. Estos bien pueden ser los camarones de la Malinche.

En Izúcar hay langostinos, en la comunidad de La Galarza, un gran emprendimiento de Sonia González, egresada de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM); también hay producción de pescado bagre en jaulas flotantes en Acatlán, criado por Dióscoro Rojas, líder de la innovación en producción de pescado bagre y tilapia en jaulas flotantes en Puebla, una técnica japonesa con más de 200 años de antigüedad, y se ubica en la Presa Peña Colorada, que suministra agua para riego a las comunidades de Peña Colorada, Acatlán y Progreso, en Piaxtla.

¿Y los Camarones de Zapotitlán?

En 2007 un grupo de personas se me acercaron porque su pozo de agua resultó salino y no era apto para el riego agrícola. Eran 10 personas encabezadas por Elodia Barragán, Francisco Mendoza, Enrique González, Gregorio Cortes y Pascual Barragán. Tenían un pozo de no más de 10 litros por segundo en río Seco, en Zapotitlán Salinas, Puebla. Tenían antecedente de saber criar la pulga de agua, Daphnia ambigua, alimento de camarones y peces de ornato. Entonces, se decidió apoyar la cría de camarón blanco paralelamente con la actividad que ya tenían. En un estanque de 30 x 30 x 120 centímetros, se produjeron en 26 semanas, un total de 350 kilos de camarón, con un peso de 80 a 110 gramos cada uno. Éstos son los camarones de Zapotitlán Salinas. El grupo tuvo problemas internos y ya no siguió la cría del camarón, aunque han manifestado la intención de retomarlo. Cabe señalar que para recuperar este proyecto, ya cuentan con la experiencia y tecnología, además de que demostraron la viabilidad del camarón en Puebla.

Y, aunque no continuaron con ese proyecto, algunos de los integrantes del grupo siguieron emprendiendo con el cultivo de agave Pichomel, siendo actualmente la región de Zapotitlán-Tehuacán, la zona poblana más desarrollada en esta especie, ampliamente adaptada a la sequía, y con el doble propósito productivo de mezcal y pulque.