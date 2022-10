¿Cómo andarán los intereses políticos en Morena Tlaxcala, que ya muchos se andan jugando sus cartas, para dejarse ver en cuanto evento partidista se les ponga enfrente?

Y si no, cómo explicar que mientras la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, desaira a su propio partido en el festejo por los 11 años, varios personajes no desaprovecharon la pasarela.

Entre ellos, el presidente municipal de Tlaxcala capital, Jorge Corichi Fragoso; el diputado Rubén Terán Águila; el secretario de Infraestructura Alfonso Sánchez García.

Por cierto, cuentan los que saben que la ausencia de la gobernadora dejó serias dudas de qué tan serio es el agradecimiento hacia el partido, y más por el respaldo que le profesan.

¿Será tiempo de ir hablando de corcholatas en el camino? (LS)

Inseguridad y la guillotina que se avecina

No hay plazo que no se cumpla, y será cuestión de tiempo para que muchos ayuntamientos sean exhibidos por no cumplir con las certificaciones para las policías municipales.

Y es que el pasado 30 de septiembre fue la fecha límite para que los alcaldes entregaran la documentación necesaria, de lo contrario, enfrentarían serios problemas.

Lo peor para los incumplidos es que también serán exhibidos públicamente, por no complementar los trámites y, de pasada, llevarse la ley de “corbata”.

A pesar de que los pronósticos oficiales van por 50% de elementos certificados, sigue siendo preocupante el nivel de ilegalidad en que operan las Comandancias.

Ojalá que en verdad la “guillotina” caiga sobre quienes han colaborado en hundir al estado en el “hoyo negro” de la inseguridad.

Una vergüenza. (LS)

Puros petardos en Movimiento Ciudadano

Vaya que se siguen moviendo las piezas que ya apuntan hacia el 2024, por lo que los chapulines no dejan de saborear el botín que los partidos coleros en Tlaxcala pueden ofrecer, con tal de mantener su registro.

Para muestra, un botón: el exdirigente del PRD, otrora diputado local por el Sol Azteca y hasta candidato a legislador federal de por “Va por México”, Salvador Méndez Acametitla, entregó el tesorito al Movimiento Ciudadano, y de paso hasta ya cantó sus intenciones de ser dirigente del partido en Tlaxcala.

Como era de esperarse, estas escenitas cayeron como bomba a propios y extraños, quienes terminaron por desencantarse del Movimiento Ciudadano.

Es más, en los corrillos del partido se habla que la dirigencia estatal ya pactó con Salvador Méndez Acametitla para que entre ellos sigan con el poder a manos llenas. ¿Se saldrán con la suya? (LS)