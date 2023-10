Al parecer Alfonso Sánchez García no pierde el tiempo, y va adelantado en su intentona por llegar al Senado de la República.

Tanto así, que mientras el rival directo, el titular de la Segob, Sergio González Hernández, sigue pensando en dejar la dependencia, Sánchez García hasta bardas pintadas tiene.

En tanto, lo único cierto es cada vez luce más lejana la candidatura para Sergio González Hernández, quien tendrá que decidir la trinchera que le espera en 2024. (LS)

Comunicación y los hilos que se mueven

A partir del próximo lunes los trabajadores de la Coordinación de Comunicación del gobierno del estado contarán con nuevo líder.

Sin embargo, cuentan los que saben, que los hilos en el organismo seguirán moviéndose por órdenes superiores.

A tal grado, que si las cosas no gustan o convencen, habrá poder suficiente para cortar, incluso, cabezas.

¿Será? (LS)

El autoritarismo en Morena

Ahora resulta que la senadora Malú Mícher renunció a Morena en el Senado, porque su correligionaria Ana Lilia Rivera le negó el uso de la palabra.

A pesar de la exigencia de disculpas por su propio partido, Ana Lilia Rivera prefirió hacer mutis y seguir con la sesión.

Esto no demuestra más que la inclinación de Morena es el autoritarismo, esperemos esa división no traiga problemas en las próximas elecciones pues la oposición seguramente no desaprovechará cualquier oportunidad de hacer aliados. (LS)