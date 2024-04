A las coaliciones les está costando el registro de candidatos ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), todo por no contemplar las acciones afirmativas, un duro “golpe” para los partidos.

Ahora, no les queda de otra más que presionar para que cumplan con lo estipulado por el instituto, mientras otros más de la noche a la mañana se volvieron miembros de la población LGBT o discapacidad.

PAN, PVEM, Morena, Panal, RSP y Fuerza por México, junto con la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala”, ya han sido amonestados públicamente por ignorar las solicitudes de la autoridad electoral local.

Veremos en qué termina todo esto. (LS)

Caso Zacatelco, en manos del Congreso

Para estos últimos días, previos a las elecciones, los ojos de diversas asociaciones y ciudadanía deberán estar en el Congreso del Estado, con la finalidad de presionar a sus representantes para no sólo aprobar las iniciativas retrasadas.

También, como último gesto, eliminar el ayuntamiento de Zacatelco tras lo sucedido el pasado lunes, los enfrentamientos que dejaron un linchamiento y un civil asesinado.

Vergüenza debería de darle no sólo al ayuntamiento no saber gobernar, también a las autoridades por no haber prevenido este tipo de situación y presionar a los ediles.

Sabemos que la misma Secretaría de Gobierno, a través de diversos oficios pidió al alcalde asistir a las mesas de seguridad sin éxito alguno.

Y es que la población ya está harta de gente que no sabe gobernar, lo que debería de ser un llamado para aquellos que actualmente se postulan para un puesto en las próximas elecciones. (LS)