En los últimos días hemos visto constantes manifestaciones de pacientes de hemodiálisis que buscan quedarse en la empresa Esterinova, no obstante, otro grupo de pacientes ha indicado que no tienen nada que ver con esa decisión y, por el contrario, fueron pagados para provocar ruido y las manifestaciones al exterior de las clínicas de salud.

Incluso, algunos pacientes se sorprendieron de ver su firma falsificada en una lista exigiendo un alto a la nueva clínica, cuando señalan ni estar enterados del mitote; lista que fue entregada al IMSS.

De ser verdad, la empresa no sólo juega con las autoridades en búsqueda de que los pacientes continúen con ellos, también con la decisión real de los mismos enfermos. (LS)

Sesa, ¿cepillan a personal?

Y hablando de servicios de salud, no dejamos pasar que en Sesa pacientes del Hospital General del IMSS-Bienestar de Tepetomatitlán sufren las consecuencias físicas derivado a que en días pasados eliminó al fisioterapeuta y al psiquiatra, señalando que los mandaron a Tampico.

Al parecer no hay fecha para que se tenga de nuevo a esos especialistas en el estado lo que ha ocasionado molestia y preocupación entre varios pacientes que requieren con urgencia ayuda física o mental. (LS)

Encontronazos en el IEM

Al parecer, algunas trabajadoras del IEM ya no pueden con quien funge como administradora y la titular del Departamento Operativo, por sobrecarga de trabajo a empleadas de menor rango o uso de recursos de la oficina para beneficios particulares.

En las oficinas, acudan que desde el mes de mayo las trabajadoras ya se han quedado ante la Secretaría de Gobierno sobre presuntos abusos laboral por parte de personal con cargos directivos, sin que a la fecha se les haya dado trámite y más bien, todo indica, se les ha dado carpetazo. (LS)

Radio y TV, más desastres

El quemón de la semana corrió a cargo (nuevamente) por parte de la representante de la radio y televisión de Tlaxcala, al evidenciar al estado como un lugar mal agradecido y mal organizado.

Y es que en el baile de Radio Calpulalpan se tenía contemplado la presencia del grupo “Chicos Aventura”, sin embargo, no pudieron tocar, acusando una mala organización por parte de la gente de radio y televisión del gobierno.

Se dice que la organización “angelical” fue todo un desastre por no contemplar los bloqueos carreteros por manifestantes y al estar ahí parados por horas para poder entrar al baile, finalmente no los dejaron entrar.

El grupo evidenció en sus redes sociales que no les dieron ni agua y que la gente que opera el organismo no supo cómo hacer las cosas, lamentando que la gente no pudo bailar con ellos. (LS)