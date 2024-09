Tras la entrega-recepción, los nuevos ediles no solo se encuentran afrontando laudos laborales impagables, sino también problemas con la recolección de basura.

Es bien sabido que varios municipios no cuentan con unidades recolectoras y el problema es tal que el aquelarre llegó hasta la población, quienes les exigen solución inmediata. Se dice que en Apizaco y Tlaxcala se tendrán que crear nuevas estrategias para evitar una acumulación de basura en las calles.

Pero el problema no se queda ahí: en Apizaco, los rumores indican que el alcalde no solo se llevó computadoras de las instalaciones, sino que también evitó pagarle a la CFE y hasta conflicto hay con la Capama, a tal grado de que en diversas zonas no hay agua potable. Lo mismo ocurrió con la ex edil de Tlaxcala, además del ya conocido desastre que existe en CAPAO, en el que se pelean por dirigir millonaria comisión.

Carrera por el IDET

Y el representante del Instituto del Deporte, ¿para cuándo su toma de protesta? Fue la pregunta que saltó a la luz luego de que la gobernadora del estado presentara a los nuevos integrantes del gabinete, pues hasta el momento no sabemos quién representará este sector en el estado.

Luego de que la anterior dirigente se fuera a buscar un lugar en el Congreso del estado, el Instituto del Deporte se quedó "mocho" y no ha habido señales de quién asumirá el cargo; eso sí, durante la presentación del gabinete se presumieron a expriistas que solo dejaron en claro que Morena en Tlaxcala es el nuevo PRI.

¿Será que también veremos en el futuro a Blanca Águila, quien también recientemente renunció? Todo indica que los favores para llegar al gobierno ya se están pagando.

Se queda en familia

Se dice Ana Ivonne Roldán Xolocotzi ha delegado ilegalmente a su hermano el puesto en la Presidencia municipal de Contla.

Ahora resulta que cuando se le cuestiona algo, prefiere mandar a todos con el hermano e, incluso, dicen que ella ya no quiere presentarse a trabajar en el ayuntamiento y el único que despacha el changarro es Eddy Roldán, ex presidente municipal que no pudo reelegirse.

Es el cinismo en su máxima expresión.