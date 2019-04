Surge “Recupera Puebla”; empresarios piden a candidatos ser tomados en cuenta

La Asociación Civil tiene presencia en 110 municipios y busca incluir propuestas ciudadanas para que la próxima administración estatal las incluya en su Plan de Desarrollo Estatal.

Surge la Asociación Civil “Recupera Puebla” con presencia en 110 municipios, buscan acercamiento con candidatos al gobierno del estado y sean incluidas sus propuestas en el siguiente Plan Estatal de Desarrollo; las principales es que los inversionistas poblanos ya no sean relegados, pero además plantean estrategias para el combate a la inseguridad.

En conferencia de prensa, los líderes de la organización Víctor González, Fabio Núñez y Elías Hanan abundaron en que buscarán reunirse con los candidatos al Gobierno de Puebla de “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa Huerta; del PAN, MC y PRD, Enrique Cárdenas Sánchez; así como del PRI, Alberto Jiménez Merino, con el objetivo de conocer su plan de trabajo, pero a su vez presentarles una propuesta que incluya demandas de los ciudadanos, de ahí que resaltaron la presencia de esta organización en los municipios.

Su propuesta va enfocada a temas como: desarrollo social, inversión y fomento de empleo, seguridad, educación, por mencionar algunos rubros, y es que por medio de sus enlaces en las diferentes demarcaciones se pretende que los ciudadanos participen, se activen y trabajen en unidad con la siguiente administración.

El empresario Fabio Núñez comentó que hay coincidencia en el planteamiento de la unidad y reconciliación que proponen algunos aspirantes al gobierno de Puebla, pues los ciudadanos lo reclaman con el firme propósito de que tanto sociedad, empresarios, organizaciones y gobierno atiendan las demandas sociales que realmente importan, dejando a un lado los conflictos políticos.

“No estamos con ningún partido, con ningún candidato, pero sí coincidimos con varios, hay un candidato que anda diciendo que hay que unir a Puebla, creemos que sí es importante unir a Puebla, hay otro candidato que menciona varias posturas, nosotros no tenemos ningún tinte ni con ningún candidato, si creemos que está dividida la ciudadanía y necesitamos estar unidos para avanzar”, refirió.

Buscan inversionistas que próxima administración tome en cuenta a empresarios poblanos

Al resaltar que en los últimos ocho años fueron relegados de contratos de obra pública y de otros beneficios por parte del gobierno del estado, en esta ocasión los inversionistas buscan que el nuevo gobernador tome en cuenta a las firmas poblanas, para que la derrama económica se quede en Puebla.

“Los que somos poblanos sí nos molestamos porque pagamos impuestos en Puebla, contratamos gente de Puebla, generamos riqueza en Puebla y si me apartas, por qué, si tengo la capacidad. En Puebla tenemos empresarios de excelente calidad, podemos hacer equipo con otros empresarios para poder hacer frente a las demandas de obras grandes, de contratos grandes, de cosas así, no es el tema de que estemos en contra de algún gobierno, pero creo que es de elemental justicia el hecho de que si estoy en Puebla, trabajo en Puebla, entonces que me den trabajo en Puebla porque el trabajo y la derrama económica está en Puebla”, dijo Fabio Núñez.

Presentarán propuesta en seguridad

Asimismo, los empresarios señalaron que es urgente que se ponga en marcha un plan estratégico para combatir la inseguridad, por ello, es que los empresarios están dispuestos a fomentar inversión en espacios públicos, educación y otros rubros que ayude a que los niños y jóvenes especialmente no se involucren con la delincuencia.

“Hay que meterle dinero a los temas de recreación, parques, cuántas veces hemos escuchado que si un hijo toca un instrumento no es delincuente, si un hijo hace deporte no es delincuente, entonces meterle lana ahí, la estrategia debe ser preventiva y correctiva. Trabajando en todo ese tipo de esquemas para hacer parques, jardines e incluir a la sociedad, si a un chavo no le damos un área donde pueda hacer deporte pues se va a ir con los delincuentes”, mencionaron en conferencia de prensa.

Los empresarios señalaron que la inseguridad es un problema social que debe ser atendido no solo por los gobiernos sino por la sociedad en general, por lo que precisaron que ellos se involucrarán en propuestas para erradicar este problema.