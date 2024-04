El candidato a gobernador de un "Mejor Rumbo para Puebla", Eduardo Rivera Pérez, recordó que el estado, en todos los sectores, ha descendido cuatro puntos, como en competitividad, seguridad, salud, sector primario, anclaje de inversiones, ecología y en infraestructura básica. Además, en la presentación de sus propuestas a alumnos y catedráticos de la BUAP, se comprometió con la rectora Lilia Cedillo a pavimentar todas las calles de CU2 y a trabajar para incrementar el presupuesto federal a la universidad.

Indicó que un estado más "chiquito" que el territorio de Puebla capital, como Aguascalientes se encuentra con mejores índices de competitividad y mejor desarrollo económico que el estado de Puebla, que ahora ocupa el lugar 22.

"A mí no me gusta eso, a mí me molesta eso, sí; y necesitamos sacar esta fuerza y este talento que tenemos en Puebla con diferentes capacidades para poderla llevar a los primeros lugares. No tengo nada en contra de Aguascalientes. Es más la gobernadora Tere es de mi partido".

En caso de llegar a ser gobernador de Puebla, después del primer domingo de junio, se comprometió ante la comunidad universitaria a llevar a Puebla al top ten de los estados de México con mayores índices de productividad en todos los sectores.

Pero, recordó que el primer reto de su primera gestión fue el de la gobernabilidad, derivado de la tórrida relación con el exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, aunque con diálogo logró dar resultados positivos.

"Como bien mencionas (respondió a una alumna) fueron distintos periodos y distintas épocas. El reto más complejo que podría decir de la primera etapa fue el tema de la gobernabilidad y la coordinación entre las autoridades. No fue fácil la relación con el gobernador del estado Rafael Moreno Valle, en ese entonces; me tocó tener dos presidentes de la República el presidente Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña, pero siempre se privilegió el diálogo".

Recordó a los estudiantes de la BUAP que, al privilegiar el diálogo, logró realizar varias avenidas de concreto hidráulico en diferentes zonas de la metrópoli, pero también construyó mil nuevas calles en diferentes sectores del municipio, además de todos los programas sociales para atender las demandas de la población.

Rivera Pérez insistió que, entre sus propuestas, están las "tarjetas de salud contigo" con las que las personas sin seguridad social podrán acceder a realizarse tomografías, rayos x y diferentes consultas para detectar algunas enfermedades o para que los pacientes sanen.

Valoró que durante su segunda gestión, al frente del principal municipio de Puebla, logró atender gratuitamente a más de 400 pacientes con cataratas en los ojos para que nuevamente los beneficiarios se valgan por ellos mismos. Aseguró que el seguro popular que desapareció sí funcionó.

Rivera Pérez también dio su palabra a las y los chicos universitarios a instalar cámaras de vídeo-vigilancia en los sectores más transitados por estudiantes y profesores, no solo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sino de todas las instituciones educativas para mejorar la seguridad.

Dijo que trabajará en atraer nuevas empresas, creará nuevos parques industriales, sin olvidar los existentes para que venga la nueva tecnología y los jóvenes que ahora estudian diferentes carreras dedicadas a la tecnología tengan la oportunidad de encontrar un trabajo.

A los jóvenes interesados en el sector turístico, ofreció atraer inversiones de otros países pero sobre todo de la iniciativa privada poblana y nacional para comenzar a detonar verdaderamente a este sector tanto en las Sierras Norte y Nororiental, como en la propia Mixteca.

Recapituló, como un gobernador demócrata que será, después del proceso electoral del primer domingo de junio, no impondrá sus ideas ideología creencias. Pero lo único que sí impondrá es un trabajo ordenado y conjunto, con estrategia entre los 217 municipios para sacar a Puebla del atolladero a donde la han sumergido.

La rectora Lilia Cedillo agradeció a Rivera Pérez la cercanía con la que siempre trabajó cuando fue presidente municipal para mejorar los alrededores de los diferentes campos de la BUAP.

Priorizó que el trabajo se enfocó también en mejorar la seguridad de las diferentes unidades académicas de la universidad.

Acentuó que que la administración municipal también otorgó fluidez para otorgar los permisos para la generación de CU2.