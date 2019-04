Enrique Cárdenas Sánchez no se desgastará en hacer campaña; visitará un municipio por semana

El candidato común del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, presentó su declaración 3 de 3 y aseguró que tiene una riqueza acumulada de 25 millones de pesos, reta a los candidatos del PRI, Alberto Jiménez Merino y de "Juntos Haremos Historia", Luis Miguel Barbosa Huerta hacer pública su declaración de bienes.

El investigador, académico y activista, Enrique Cárdenas Sánchez, quien intenta llegar a la gubernatura de Puebla, bajo las siglas del PAN, PRD y MC, no se desgastará haciendo campaña en los 217 municipios, pues sólo recorrerá uno por semana, hasta que concluya el periodo proselitista, el próximo 29 de mayo.

En cambio, su estrategia para lograr el voto -en el que 4.3 millones de poblanos y poblanas están en condiciones de sufragar-, es presentando propuestas a través de reuniones cortas con empresarios, estudiantes y miembros de la sociedad civil.

Esta mañana, el candidato al gobierno de Puebla fue entrevistado, luego de presentar su declaración 3 de 3, cuyos bienes ascienden a 25 millones de pesos aproximadamente, patrimonio que aseguró es fruto del esfuerzo de su trabajo, como investigador, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y como director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Cárdenas Sánchez reto a que los candidatos del PRI, Alberto Jiménez Merino, así como el de "Juntos Haremos Historia", Miguel Barbosa Huerta, presenten su declaración patrimonial e informen a los ciudadanos su riqueza acumulada.

Por otra parte, dijo que por el momento no se apresurará a otorgar nombramientos del gabinete que pretende conformar, en el caso de ganar el 2 de junio, pues primero se concentrará en ganar la campaña.

Foto: Cristopher Damián

Con reuniones en corto, Enrique Cárdenas promoverá el voto

Por segundo día consecutivo de campaña, Enrique Cárdenas Sánchez, fue abandonado por los líderes de los partidos quienes lo arropan en candidatura común, PAN, PRD y MC, el candidato acudió a presentar su declaración 3 de 3 y desde ahí afirmó que su campaña será diferente al resto de los candidatos, pues él no hará eventos masivos, solo reuniones con líderes de la sociedad.

"Mañana tenemos una comida con el grupo de los 100 de los empresarios, tenemos otra reunión con empresarios estudiantes y con grupos de los partidos políticos, visitar Tepeaca en esta semana y estaremos arrancando hasta la siguiente semana en visita a municipios", dijo el candidato.

Como ayer lo adelantó, la promoción del voto a su favor no incluye a los habitantes de las 217 demarcaciones, solo hará reuniones en municipios con mayor número de población, las que serán exclusivamente con empresarios, comerciantes, líderes de la sociedad civil, pero no con la población en general.

"No porque aquí no hay un municipio, en toda la zona metropolitana son 8 municipios, hay que ver la densidad poblacional, no a todos será imposible", refirió Cárdenas Sánchez.

Foto: Cristopher Damián

Trabajará para erradicar la impunidad

Aunque sin una estrategia clara para combatir la inseguridad e impunidad, el candidato al gobierno de Puebla por el PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, reconoció que éste es uno de los problemas que demandan mayor atención.

Sin embargo, no presentó ninguna estrategia clara para atender este tema, se concentró en señalar que es conocedor del tema porque como investigador abundó en conocerlo, por lo que criticó que en los ocho años que se dieron para que servidores públicos se capacitarán para la entrada en marcha del Sistema Penal Acusatorio no lo hicieran y ahora haya consecuencias, como la impunidad.

"La cuestión de la impunidad, de que todos seamos iguales ante la ley, es un drama terrible entre la sociedad, yo sí iría muy fuerte en contra de la impunidad, lamentablemente se ha descuidado el caso de los ministerios públicos, se quejan del Sistema Penal Acusatorio, pero cuando en realidad se dieron ocho años para prepararse no se prepararon adecuadamente los ministerios públicos y, eso no quiere decir que el sistema esté mal sino que no se implementó bien", refirió el candidato.

Combate a la Inseguridad e impunidad serán prioridad de su gobierno, pero no abundó en cómo hacerlo, solo dijo que "tan mal o peor es meter a un delincuente en la cárcel que dejar a un delincuente afuera y eso me parece que lo debemos tener en cuenta, hay que exigirles porque se tiene que hacer un trabajo profesional", dijo.

Foto: Cristopher Damián

A 25 millones de pesos asciende su patrimonio

La mañana de este lunes presentó su declaración 3 de 3 ante las oficinas del Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla, dijo que tiene dos departamentos uno en la Ciudad de México y otro en Puebla, así como una casa en Huaquechula, un coche y una motoneta.

"Un departamento en la Ciudad de México de 140 metros, un departamento en la Ciudad de Puebla de 150 metros cuadrados, mi esposa tiene una casa en Huaquechula, un coche y la moto, como ustedes saben, son 37 años de trabajo 16 de los cuales como rector de la UDALP, 12 como director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, en mi caso y en el caso de mi esposa una vida profesional", dijo.

El candidato dijo que los 25 millones de pesos a los que asciende su patrimonio es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo en la vida profesional que ha tenido a lo largo de su vida, afirmó que él no tuvo herencias.

En este sentido, el candidato reto a los otros dos candidatos al gobierno de Puebla a presentar su declaración patrimonial, pues recordó que ahora todo servidor público tiene la obligación de presentarla, pues así lo marca el Sistema Anticorrupción.