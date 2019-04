Denuncian intento de sabotaje en contra de la campaña de Barbosa

Gabriel Biestro recordó que apenas hace unos días advirtió que Alejandro Armenta Mier al impugnar el proceso de designación del candidato intentaba un sabotaje a la campaña.

Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de los diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que los audios dados a conocer donde Alejandro Armenta y Violeta Lagunes Viveros hablan en contra de Luis Miguel Barbosa Huerta y una estrategia para atacar al secretario general de gobierno, demuestra que sí existe un plan de sabotaje contra la campaña al gobierno del estado.

Luego de que el regidor de Atlixco, Edgar Moranchel, tercer personaje que aparece en la imagen junto a Violeta Lagunes y Alejandro Armenta Mier, revelara la reunión que sostuvieron previo al inicio de la campaña, además de audios para operar en contra del candidato y la estructura, Biestro Medinilla señaló que es el momento en que la dirigencia nacional del partido debe tomar cartas en el asunto.

Recordó que apenas hace unos días advirtió que Alejandro Armenta Mier al impugnar el proceso de designación del candidato intentaba un sabotaje a la campaña, y cuestionó la reunión, con los audios que se tienen se demuestra que existe alguien interesado en afectar un proceso histórico en Puebla.

Dijo que pese a ello no se va a detener la llegada de nuevos simpatizantes a Morena, pese al riesgo de que lleguen personajes como ellos.

La operación

En uno de los audios que dio a conocer Edgar Moranchel se escucha la voz de Alejandro Armenta Mier, preparando acciones en contra de Fernando Manzanilla:

“Necesito sentarme en Mesa de apoyo. Apoya Ricardo Monreal, arrancamos una estrategia mediática, jurídica y política. Por ejemplo, lo que te mandé hoy”.

“Yo necesito que ese expediente de Manzanilla le llegue al presidente de la República. No es para temas acá, tú me lo das, yo lo trabajo. Luego con gobernación, solo hay una persona que lo protege, Julio Scherer. No se va a aventar un boleto con el Senado por Manzanilla. No se va a pelear con Monreal”.

En tanta Violeta Lagunes habla con desprecio hacia el candidato Luis Miguel Barbosa y sostiene que apoyará a Alejandro Armenta.

Según Edgar Moranchel, decidió grabarlos luego de que el tema se desvió, ya que el asunto a tratar esa sobre un predio, pero se percató que al final era una estrategia para atacar al candidato Luis Miguel Barbosa Huerta.

Denuncia penal contra el senador

En tanto el vocero, Carlos Meza Viveros, anunció que el candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa, denunciará por la vía civil y penal al senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, por falsear información para tratar de dañar su imagen.

En rueda de prensa, señaló que es falso el documento publicado por el legislador y así como afirmación que la casa que fue propiedad del e presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, que adquirió el candidato, tiene un costo de 120 millones de pesos.

El abogado mostró la documentación que acredita que el valor de la propiedad es de 10 millones de pesos y fue pagada, en su momento, con un cheque de 3 millones 220 mil pesos y un crédito de 4 millones 880 mil pesos, que sigue pagando Barbosa Huerta.

Afirmó que estas acusaciones forman parte de una estrategia de guerra sucia por parte de sus adversarios políticos y busca lucrar electoralmente, porque está información, aseguró, está publicada en su 3 de 3 desde 2018.

"Lo vamos a llevar a los tribunales para que aprenda que no se pueden lanzar escupitajos sin ton ni son, las cosas que se manejan en una democracia deben surgir de la verdad y con documentos en la mano y no como él lo hizo torpemente".

Meza Vivero sentenció que no permitirán que se afecte la imagen del candidato.