Propone Enrique Cárdenas llevar servicios de salud a todos los rincones del estado

Este miércoles, el candidato fue acompañado por militantes del PAN y PRD en Xonacatepec, donde saludó de mano a sus simpatizantes, a quienes les pidió apoyarlo el 2 de junio.

El candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, ofreció llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado por medio de los consultorios de las farmacias privadas, los que serán adoptados al Sistema Estatal de Salud, con el objetivo de que principalmente las personas de escasos recursos tengan acceso a medicamentos.

En entrevista en Xonacatepec, donde pidió el voto de los ciudadanos rumbo al 2 de junio, día de la elección extraordinaria, Cárdenas Sánchez anunció que a partir del viernes, sábado y domingo tendrá "un enceraron" con su equipo de trabajo, con quienes analizará su proyecto de gobierno que impulsará si logra el triunfo.

Una de las principales demandas, además de la seguridad, es la atención en el sector salud, pues las medicinas son insuficientes, especialmente para las familias de menores ingresos, por lo que aquí, dijo, pondrá especial atención.

Cárdenas Sánchez detalló que "tiene que haber una dotación de medicinas en todas las clínicas, es una propuesta que ya viene acompañada de lo que es el sistema federal, pero tenemos que hacerlo cumplir porque hasta ahora muchas de las cuestiones no se han cumplido y este es un caso particular. Para hacerlo más cerca y no depender de esos sistemas, están los consultorios que quiero integrar al Sistema Estatal, los consultorios médicos están en las farmacias, no existen en todo el estado, pero hay muchísimos y que haga más llevadera la situación", explicó.

Enrique Cárdenas dijo que además de esta propuesta, desde el gobierno del estado se deben impulsar políticas públicas que favorezcan la prevención de las enfermedades, pero todo esto será ligado a otras propuestas de gobierno, como la de "Agua para Siempre, Agua para Todos", ya que por medio del consumo de agua potable se pueden prevenir diversos padecimientos.

Acudirá Enrique Cárdenas a encuentro con universitarios de la IBERO

Por otra parte, el candidato a gobernador confirmó que asistirá el encuentro tanto con estudiantes de la Universidad Iberoamericana como de las cámaras empresariales, ante quienes propondrá la vinculación entre jóvenes con el sector productivo, por medio de incentivos fiscales.

Dijo que debe revisar exactamente el tema del Impuesto Sobre Nómina, para determinar si por este medio se puede apoyar a los empresarios, quienes contraten a los jóvenes, sin embargo, no abundó en una propuesta concreta, pues dijo que Este fin de semana lo tomará para analizar con su equipo de trabajo un plan serio y concreta.

"Lo que todos los jóvenes necesitan es trabajo bien remunerado en todos los niveles, en las ciudades, en el campo como vimos ayer y por lo tanto lo que se requiere es generar inversión, lo que estamos hablando con los empresarios es que se brindará toda la confianza, toda la certidumbre, la predictibilidad de las políticas que es lo que ellos necesitan y al mismo tiempo la creación de la inversión", refirió.

El candidato a gobernador pidió el apoyo de los sectores de la sociedad, rumbo al 2 de junio, día de la elección extraordinaria, pues aseguró que tiene propuestas y sabrá ejecutarlas desde el gobierno de Puebla.