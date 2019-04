Se rinde Alejandro Armenta Mier ante Miguel Barbosa; retirará impugnación ante el TEPJF

El senador indicó que dialogará con su equipo de trabajo, tanto de Morena como externos, para que se sumen al proyecto, lo que incluye a Abraham Quiroz y Ramiro León.

El senador Alejandro Armenta Mier se rindió ante Miguel Barbosa Huerta después de una reunión que sostuvo la noche del pasado lunes convocada por su homólogo, Ricardo Monreal Ávila, por lo que en cuestión de horas retirará la impugnación que presentó en contra del candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Así, en los próximos días el legislador federal se sumará a la promoción del voto a favor de esta campaña.

Por separado, tanto Miguel Barbosa Huerta como Alejandro Armenta Mier, reconocieron que el acercamiento fue producto de una convocatoria de Ricardo Monreal Ávila, sin embargo, ambos rechazaron ofrecimientos para que el equipo del senador Armenta Mier sea colocado en el gobierno, si el primero de ellos gana la gubernatura el 2 de junio.

Armenta Mier pidió dos días para construir el diálogo con su equipo de trabajo, tanto de Morena como externos, para que se sumen al proyecto político de Miguel Barbosa Huerta, esto incluye a los exaspirantes a la primera magistratura, Abraham Quiroz Palacios y Ramiro León Luna.

"Voy a dialogar con mis equipos más representativa que me han apoyado en lo interno y externo, que tienen fuerza propia, voy a dialogar para la construcción de esta unidad que tiene que ser transparente, no voy a tomar una decisión unilateral que contradiga lo que estoy pidiendo, transparencia", dijo en una entrevista radiofónica con MVS.

Por su parte, el candidato a gobernador dijo que el compromiso es que en los siguientes días sea retirada la impugnación ante el TEPJF, al tiempo en que rechazó que se haya puesto en la mesa una nueva petición para que Fernando Manzanilla Prieto sea removido de su cargo como titular de la Secretaría General de Gobierno.

"En ningún momento esos acuerdos tienen que ver con espacios políticos en gobierno, que quede claro para que no se diga otra cosa. No lo sé, digo lo que ocurrió, tiene que haber un proceso que tiene que desahogarse en dos días, pero no hay acuerdos que tengan que ver con espacios de gobierno", refirió Barbosa Huerta.

En entrevista, el abanderado de "Juntos Haremos Historia en Puebla" aplaudió este primer acercamiento para lograr la unidad de los morenistas, pues dijo que encabeza una gran campaña, la que ganará el próximo 2 de junio, por lo que es necesaria la suma de todos los ciudadanos que quieran el bien para el estado.

Refirió que ya en su momento la Comisión de Honestidad Y Justicia de Morena valorará el procedimiento que existe en contra del senador, Alejandro Armenta Mier: "No soy la comisión de honestidad y justicia, esto tendrá que reencausarse a lo que tendrá que ser una vida interna sana en Morena", dijo.

Con lupa revisará Miguel Barbosa contrato con Evercore

En entrevista, el candidato a gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que revisará con lupa el contrato de Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina con la empresa Evercore, en función de esto analizará posibles beneficios a los empresarios.

"Lo vamos analizar, yo debo saber antes de que se discuta el paquete fiscal como está comprometido el Impuesto Sobre la Nómina, antes era para crear obras de infraestructura con el destino que se lo daba un Consejo, hoy todos dicen que está garantizando el pago de la deuda, esa deuda oculta en las formas de participación pública privada y una vez que lleguemos al gobierno sabremos y hemos de tomar una decisión responsable", señaló.

En este orden, declaró que tendrá reuniones con empresarios, comerciantes y con todos los sectores, para analizar el tema, pero esto será una vez que sea gobernador y cuando se analice el paquete económico del siguiente año.

Promete Barbosa arreglo a mercados municipales

En su visita y reunión con locatarios del Mercado Independencia, se comprometió a dignificar los espacios de los comerciantes, pues son áreas populares muy visitadas que merecen atención.

"Me he comprometido a dignificar los centros de trabajo, la infraestructura de los mercados, me he comprometido a que ustedes tengan un lugar salubre para que puedan desempeñar la función económica que todos los días desarrollan, me he comprometido a combatir la delincuencia de la que son objeto", dijo.

En este lugar, Miguel Barbosa también se comprometió al combate a la inseguridad, pues dijo que es una de las demandas ciudadanas, que se ha disparado en los últimos años, por lo que su estrategia contempla una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno.