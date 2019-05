Agresión entre estudiantes evidencia violencia generalizada: Mario Ernesto Patrón

El rector de la Ibero Puebla llamó a no caer en la paranoia y trabajar en estrategias para evitar estas acciones. Advierte que operación mochila transgrede los derechos humanos.

El rector de la Ibero Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, advirtió que la ola de violencia que arropa al estado se evidenció en la agresión de una estudiante del Centro Escolar Morelos contra su compañera con un cúter al interior de la escuela, aunque insistió que no se debe de caer en paranoia, pero sí en la generación de proyectos para consolidar los valores y no transgredir los derechos humanos de los alumnos, además, se pronunció en contra de los operativos mochila.

Después de inaugurar la Expo Ibero 2019, reiteró que el revisar los accesorios de los estudiantes, no responde a expectativas del conflicto que se vive por la violencia generalizada.

Las comunidades educativas, precisó, son el producto del entorno social, político, económico que se vive, entonces, sí se encuentran inmersas en un entorno de inseguridad, es imposible que no se reviertan esos riesgos sobre la comunidad estudiantil.

“Yo creo que hay que recurrir a estrategias que, primero, no vulneren derechos en aras de la seguridad y, segundo, que no entorpezcan nuestros procesos educativos; me parece que no hay que tener visiones pendulares e irnos a extremos de paranoia; estamos hablando de un evento crítico, de un evento ciertamente, triste, delicado, pero a partir del cual, habría que establecer estrategias diversificadas, dependiendo de cada comunidad educativa”.

Recordó que tanto las escuelas públicas, que son responsabilidad de las autoridades del estado, como en los planteles privados, se deben implementar estrategias para contrarrestar los panoramas violentos que se presentan constantemente en la comunidad, sin distingo de estándares culturales y educativos.

“La seguridad en las escuelas públicas es propia de las instituciones del estado, pero también, hay otra dimensión que nos toca como universidad y es tomar medidas de prevención situacional y estamos en eso, generando mecanismos y esquemas que den certeza y tranquilidad nuestros estudiantes; no tenemos ninguna situación de preocupación extrema ni de paranoia en nuestra comunidad educativa”.

Al referirse a los retos que encara la Ibero Puebla en donde recién tiene cuatro días como rector, destacó que se encuentra en una entidad que cuenta con integrantes que están trabajando de manera conjunta para atender diferentes retos sociales.

“Hay una pertinencia social de nuestra academia, de nuestra innovación, de nuestro trabajo científico; estoy muy contento porque me incorporo a una institución sólida y con proyectos vigorosos”.

Proceso electoral critico

Recordó que Puebla lleva más de un año en un proceso electoral continuo, desde precampañas y campañas, por lo que, derivado de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, se ha generado un ambiente crítico en la sociedad.

“La polarización y disputa política, generan esa incertidumbre en los ciudadanos, aspectos que deben erradicarse en beneficio de la población”.

La universidad, indicó, están trabajando en la construcción de una agenda que presentarán a los candidatos con temas trascendentes para transformar Puebla.