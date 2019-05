Nancy de la Sierra y José Juan Espinosa han saltado de un partido a otro: responde Gerardo Islas

Ante las críticas de la senadora, el diputado local dijo que acudió al llamado de reconciliación, paz y bienestar para el estado que hizo el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa.

El diputado aliancista, Gerardo Islas Maldonado, afirmó que la senadora Nancy de la Sierra Arámburo carece de calidad moral por criticar su adhesión al proyecto político de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, pues dijo que tanto ella como su esposo, José Juan Espinosa Torres, han saltado de un partido a otro, incluso traicionaron a su padrino, Mario Marín Torres.

En entrevista, después de las críticas que ha recibido por parte de morenistas y la senadora, el aliancista le recomendó que mejor se ponga atender asuntos legislativos y que haga a un lado las críticas, pues acudió al llamado que hizo el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, es decir, al de la reconciliación, paz y bienestar para el estado.

Asimismo, el diputado local dijo que tiene capital político, pues recordó que ganó el distrito 22, con cabecera en Izúcar de Matamoros con más de 50 mil votos; no obstante, su cercanía con Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso Hidalgo, gobernantes fallecidos, no deben ocuparse en esta campaña electoral, pues afirmó que los tiempos son otros.

“A la senadora la respeto mucho, creo que ella menos que nadie y su esposo podrían hablar de traiciones cuando han saltado de un partido político a otro, cuando han traicionado a su verdadero padrino de bodas Mario Marín, esas sí son traiciones. Mejor que se ponga a trabajar la senadora en los temas que le corresponden en el Senado de la República y si tienen algún tema en lo particular con mucho gusto lo hablamos”, dijo.

Islas Maldonado refirió que a muchos les ha dolido que se haya sumado a Barbosa Huerta, incluso a miembros del Partido Acción Nacional (PAN), instituto político con el que antes estuvo aliado, pues conocen de su capacidad y capital político en la Mixteca poblana.

“Les ha dolido a muchos, hemos visto constantes ataques a través de declaraciones de distintos personajes de quienes saben que no les conviene y que no les convenia que me sumara por la fuerza que tenemos en la Mixteca poblana. El fin de semana estuvo Luis Miguel Barbosa en tres municipios, Tlapanalá, principalmente, Tepeojuma y Huaquechula, mostramos la fuerza y respaldo que tenemos hacia el candidato”, refirió.

El miedo no anda en burro, responde ante denuncia del PAN

Asimismo, respondió que “el miedo no anda en burro”, ante la denuncia que el PAN interpuso en su contra por la promoción de su imagen en pleno proceso electoral, pues dijo que este partido sabe del capital político que tiene, además de que el candidato Enrique Cárdenas Sánchez está lejos de ganar la gubernatura e Puebla.

“Este tipo de denuncias, este tipo de mensajes de parte del PAN es que el miedo no anda en burro, recomendaría que se pongan a trabajar, que recorran el estado, hoy vemos la encuesta de reforma de que Luis Miguel Barbosa ha logrado la diferencia en esta elección con una ventaja que no va a cambiar”, refirió.

El aliancista, quien fue uno de los beneficiados con cargos en la administración pública en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, refirió que el próximo gobernador será Luis Miguel Barbosa Huerta, con quien dijo que trabajará cerca para lograr beneficios para la Mixteca.

“Tenemos compromisos claves en mi Distrito como es la seguridad, falta de empleo, la mejora educativa y la mejora de los servicios, los ciudadanos así me lo han expresado. El fin de semana vimos que a diferencia de muchos personajes que se han adherido, que estuvieron en el pasado, en el morenovallismo, a diferencia de muchos de ellos, incluso diputados, yo no fui abucheado”, refirió.

Islas Maldonado dijo que no ha sido notificado de la denuncia que el PAN interpuso en su contra, la que se ubica con el número de expediente JD/PE/PAN/JD13/PUE/PEF/2/2019, por el que pide sancionarlo, pues "llevó a cabo actos de proselitismo y presión al electorado, así como promoción personalizada en periodo electoral, lo que a su parecer constituye una violación a los artículos 134 Constitucional, y 242 de la Ley General Electoral", señala.