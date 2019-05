Maritza Marín advierte que nadie la invitó a la campaña del PRI

Manifestó que ella nunca manejó los logos de la CNC en el evento de apoyo a Barbosa.

Maritza Marín Marcelo advirtió que nadie la invitó a participar en la campaña del candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, y tampoco a 24 representantes cenecistas que decidieron sumarse al líder del movimiento agrarista Emiliano Zapata, que recientemente respaldó a Luis Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista la ex dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en Puebla, advirtió que a más de un mes de que inició la campaña el delegado presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) dijo que la determinación de respaldar al candidato de Morena, más no al partido lopezobradorista se dio después de que sus compañeros dirigentes de Ramas de Producción regionales que no los habían apoyado se les hizo la invitación.

Sobre las declaraciones de los actuales dirigentes de la CNC en Puebla en sentido de que traicionó a la confederación y al partido, expuso que ella ha visto a varios funcionarios públicos que llegan a ser diputados locales y federal y después ni saludan.

Comentó que en su caso tuvo que esperar varios años para ser diputada local y candidata a diputada federal.

Al insistirle del calificativo de traidora, expuso que ella nunca fue llamada por el candidato Alberto Jiménez Merino, ni gente se su equipo, y recordó que en las circunstancias más adversas que tuvo el PRI, ella decidió ser candidata, además de que cuando fue presidenta municipal llegó por una consulta a la base.

Manifestó que ella nunca manejó los logos de la CNC en el evento de apoyo a Barbosa ya que respeta la organización en la que creció, y dijo que ahora representa al movimiento agrarista Emiliano Zapata.