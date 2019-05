Ofrece Enrique Cárdenas copiar modelos de seguridad de estados con poca incidencia delictiva

El candidato a gobernador del PAN, PRD y MC dijo que su gobierno implementará políticas públicas para apoyar a los jóvenes, con becas para continuar sus estudios.

Penalizar el acoso, cambiar la cultura desde las instituciones educativas para el respeto a las mujeres y vinculación de empresas con jóvenes fueron las propuestas que el candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, expuso ante jóvenes, durante un encuentro realizado en la capital. Además, reiteró su compromiso con la primera infancia, pues se debe erradicar la violencia en menores y otorgarles oportunidades para que estudien y no deserten a lo largo de su vida académica.

Lamentó la violencia en contra de las mujeres y los asesinatos por cuestiones de inseguridad, como el ocurrido el día miércoles en la capital, por lo que dijo que se debe implementar una estrategia para el combate a la violencia y otros delitos del fuero común, así que copiará el modelo y estrategia de seguridad de Yucatán, pues desde su perspectiva es la mejor que existe en el país.

A pesar de que la elección es en Puebla, el candidato a gobernador nuevamente reiteró su propuesta para la Primera Infancia en la Ciudad de México, desde donde dijo que se debe contribuir a la erradicación de la violencia y asesinatos de menores de edad, por lo que el gobierno que pretende encabezar pondrá atención desde el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y de otras instituciones a favor de los menores.





Gobierno de Cárdenas Sánchez va contra la deserción escolar

El candidato a gobernador dijo que desde la primera infancia se debe contribuir a la erradicación de la violencia en contra de los infantes, desde esa edad se debe contribuir a su educación y que, principalmente en el nivel medio superior no abandonen sus estudios, pues es en donde se detectan altos índices de estos casos.

"Se liga eso de la primera infancia con la juventud, la juventud que tiene que llegar. Terminar la preparatoria, hay un abandono muy grande de preparatoria y el propósito es evitar ese abandono, el problema que se ve es que muchas veces las escuelas son las que expulsan a los niños, a los jóvenes. Los expulsan porque no es pertinente el plan de estudios, porque no les interesa, porque la dinámica interna de la escuela no ayuda a su propio desarrollo entonces estamos en detalles importantes que no necesitan más dinero, que son modificaciones en propuestas simplemente para rehacer mucho de lo que de por sí se haría normalmente en la escuela", dijo el candidato a gobernador.

Propone copiar Modelo de seguridad de Yucatán

Por otra parte, ante la inseguridad y violencia en el estado que ha pegado a los jóvenes, el candidato refirió que replicará el modelo de seguridad de Yucatán, el cual es el mejor a nivel nacional.

Cárdenas Sánchez dijo que se requiere una transformación estructural, desde otorgar mejores condiciones laborales a los elementos de seguridad, implementar una reestructura en las fuerzas policiales para evitar su colusión con bandas delictivas y con capacitación a los elementos.

"La policía de Yucatán es la mejor del país, han logrado erradicar todo tipo de crímenes, ratifique lo que ya les había platicado, si se pueden tener resultados a corto plazo incluso fuertes en 18 meses o menos de dos años y eso me da mucho gusto. En Monterrey traen una tasa de impunidad en prácticamente cero en secuestros, no hay casi secuestros en Nuevo León porque tienen una fuerza importante ahí", indicó al afirmar que copiará modelos de seguridad desde el estado en donde se cometen menos delitos hasta los que en su momento fueron violentos y que actualmente son lugares tranquilos.

Cárdenas Sánchez señaló que en términos presupuestales se deben hacer inversiones importantes, por lo que de ganar la elección del 2 de junio invertirá más dinero a este rubro, pues la protección de los ciudadanos debe ser prioridad.

"En el caso de los feminicidios que es parte paraguas completo de seguridad, que efectivamente las mueres en el transporte, en la vía pública, necesitamos reforzar el tema del acoso, penalizar el acoso y cambiar una cultura que tenemos entre los varones que no nos damos cuenta que estamos ofendiendo y que poco a poco vamos llegando a situaciones de violencia, no es una cosa que se pueda resolver de la noche a la mañana", refirió

Ofrece transporte seguro y sin contaminación

Por otra parte, Enrique Cárdenas ofreció que su gobierno, en el caso de ganar la elección frente a Luis Miguel Barbosa Huerta puntero en las encuestas, pondrá en marcha estrategias de seguridad en el transporte público, pero también destacó que hará una revisión en el parque vehicular que circula en el estado a efecto de que se cumplan los lineamientos para evitar la contaminación.

Dijo que los concesionarios del transporte público deben cumplir con la prestación de un buen servicio, pero también deben cumplir con sus verificaciones para evitar la contaminación.

"El transporte debe ser seguro, eficaz y sustentable, es decir, emisiones cero, muchas más ciclovías a ras de suelo y si es el tipo de cosas que estaríamos haciendo de inmediato, tiene que haber inversión, se trata de un servicio público importante", declaró.

En este orden, revisará las concesiones y documentación a efecto de que se cumplan los lineamientos.