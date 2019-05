Plantea Alberto Jiménez Merino ataque a la inseguridad en coordinación con la Guardia Nacional

En Tepanco de López, el abanderado tricolor reiteró sus compromisos para mejorar los servicios en los municipios, como la recolección de basura y el agua potable.

El candidato del PRI al gobierno del estado, Alberto Jiménez Merino, reiteró la necesidad de establecer un trabajo coordinado con la Guardia Nacional, que llegará a Puebla para combatir la inseguridad que existe en el estado.

Al sostener una reunión con la Asociación de Militares Retirados de Puebla, el aspirante planteó una estrategia integral de seguridad, empezando por adecuar la coordinación de la entidad con los organismos nacionales, especialmente la Guardia Nacional.

Asimismo, propuso fortalecer los cuerpos policiacos estatales, su equipamiento, la profesionalización y la prueba de control de confianza, que él será el primero en realizar para predicar con el ejemplo, así como revisar las condiciones laborales, prestaciones y seguro de vida de los elementos, entre otras acciones.

Reiteró que la seguridad es la principal solicitud de la sociedad, la cual fue desatendida los últimos ocho años: “Para la seguridad, que es uno de los retos más grandes que tenemos y uno de los flagelos que más han lastimado a la sociedad, son varios los factores que nos han afectado, como la desatención de los gobiernos, especialmente de los últimos ocho años. He ido a comunidades donde las patrullas están ahí con las llantas ponchadas porque no tienen para repararlas y donde no hay elementos”, dijo.

Jiménez Merino mencionó que hay que restablecer la seguridad con nuevos mecanismos para atraer inversión, detonar la economía y recuperar la tranquilidad en el estado.

“En la Central de Abasto de Huixcolotla, me decían que por la inseguridad se ha reducido un tercio el número de clientes que compra y, si dejan de ir a comprar, la economía se va a debilitar y entonces ya no habrá fomento productivo. Necesitamos que esa ventana comercial siga creciendo, por eso restableceremos con nuevos mecanismos la seguridad en esta región, donde se encuentra también Tecamachalco”, puntualizó.

El abanderado tricolor refrendó su compromiso con la sociedad de cara al debate de este domingo 19 de mayo: “Yo no me metí de candidato por ambición, sino por el privilegio de seguir sirviendo, por el privilegio de seguir impulsando el desarrollo del estado; miles de poblanos me conocen, mucha gente me conoce y también mis padres me enseñaron la honestidad, y por eso siempre me he conducido en esa línea como una norma de vida, nunca le he robado nada a nadie, no tengo nada de qué preocuparme”, expresó.

Fortalecer la educación superior

En Tlacotepec, el candidato se comprometió a construir una universidad intercultural, a fin de impulsar el progreso de los habitantes de la región,

“Quiero decirles que hay un proyecto de una universidad intercultural que estaría inicialmente proyectada para San Marcos y que, como gobernador, yo me comprometo para impulsar una universidad para esta zona del estado de Puebla, por eso, ésta es una buena oportunidad para ‘Un nuevo comienzo”, dijo.

Antes, en Tepanco de López, el abanderado tricolor reiteró sus compromisos para mejorar los servicios en los municipios, como la recolección de basura y el agua potable, pero además ofreció la construcción de rellenos sanitarios y una inversión anual de mil 500 millones de pesos para el campo: “Para los campesinos destinaremos un presupuesto anual de mil 500 millones de pesos para que alcance para capacitación, asesoría, maquinaria, canales de riego, para todo lo que necesiten en el campo”, precisó.

Asimismo, planteó la tecnificación del riego para mejorar el uso del agua y que los poblanos dejen de preocuparse por el suministro del vital líquido: “Hago mi compromiso de que podamos tecnificar el riego para que hagamos un mejor uso del agua, pero sobre todo para que haya productividad y mayores ingresos para la gente; mi compromiso con el agua no es una batalla de ahora, es un compromiso de hace muchos años, porque a lo largo de mi vida he visto cómo muchas comunidades, muchas familias, se han tronado los dedos por no tener agua”, expresó.